День Конституции 2018: куда пойти в Киеве

В четверг, 28 июня, украинцы будут праздновать 22-ю годовщину Дня Конституции.
В связи с этим мэрией Киева утвержден соответствующий план мероприятий, пишет пресс-служба КГГА.
С 15 до 30 июня в городской специализированной молодежной библиотеке Молодая гвардия будет организована выставка материалов Оберег нашей государственности.
С 20 по 30 июня в публичной библиотеке им. Леси Украинки пройдет книжная выставка Конституция – фундамент правового государства.
С 21 по 28 июня во всех районах Киева пройдет ряд торжественных мероприятий в честь празднования 22-й годовщины Конституции Украины, возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся историческим деятелям украинского государства с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественности.
С 25 по 26 июня пройдут информационно-просветительские и творческие мероприятия в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием детей на базе учреждений общего среднего образования Киева.
27 июня в парке Интернациональный ожидается праздничный концерт Молодежь за Конституцию Украины. В этот день также проведут беседу у книжной выставки Оберег государственности и экспресс-информирование Правовая азбука государства в центральной библиотеке им. Тараса Шевченко для детей.
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28 июня состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику. Также в этот день, с участием лучших художественных любительских коллективов города Киева, на Певческом поле в Печерском ландшафтном парке для киевлян и гостей города организуют праздничную концертную программу.
В парках культуры и отдыха Победа, Партизанской славы, Гидропарк, Голосеевском парке культуры и отдыха им. М. Рыльского, а также Центральном парке культуры и отдыха организуют праздничные народные гуляния, концертные программы и другие развлекательные мероприятия.
Напомним, в связи в праздником Дня Конституции, украинцы будут отдыхать 4 дня – с 28 июня по 1 июля.
Факты ICTV подготовли список мероприятий на выходные.
Большой праздничный концерт Олега Скрипки и оркестра НАОНИ
Фото: Facebook.com/o.skrypka
28 июня
Freedom
Стоимость: 450 – 1000 грн
Купить билеты можно тут
Самый успешный в Украине оркестр предложит собственную интерпретацию хитов фронтмена ВВ, а также известных украинских народных песен. Этот своеобразный музыкальный синтез обеспечит уникальность звучания известных композиций, придаст им изысканный шарм и музыкальной энергии. Только представьте – 40 народных инструментов на сцене одновременно!
Олег Скрипка исполнит неоспоримые хиты из народных и авторских украинских песен, которые являются украшением мировой музыкальной культуры. А известные композиции Весна и Країна мрій заиграют новыми оттенками в неожиданно роскошной оркестровой аранжировке.
Эти музыкальные интерпретации подтвердят старую истину о том, что украинская мелодика является основой для десятков мировых хитов.
Немного Нервно
Фото: Скріншот/YouTube
28 июня
Докер ABC
Стоимость: 150 – 900 грн
Купить билеты можно тут
Всем известно, что Немного Нервно любят пошалить. Делят на ноль, солят горячий шоколад, выкладывают в сеть пластинку, но не играют ее полгода. И вот время пришло. Группа впервые исполнит песни, уже полюбившиеся слушателям.
Atlantica — первый почти англоязычный сингл дрим-фолк группы, который стал закономерным продолжением двухлетней концертной истории в Великобритании: выступления в клубах и церквях, на радио ВВС, на фестивале Fringe, новые прекрасные люди, новые удивительные музыканты, мастеринг на студии Abbey Road — дальше молчать было невозможно.
Крем-Сода
Фото: Facebook.com/creamsodaofficial
29 июня
ЮБК, 18.00
Стоимость: 200 грн
Купить билеты можно тут
Они заставляют танцевать каждой клеточкой тела, сочетая лучшее из нескольких периодов развития музыки. Музыка Крем-Сода — это сияющее молодостью и радостью диско (Потанцуй со мной), дикий хаус (Так шумно), жаркий фанк (Хэдшот) и холодный инди-поп (Красиво) в разных пропорциях. Эта гипертанцевальная музыка станет саундтреком вашего лета.
Оркестрове шоу Cinematic Symphony
29 июня
Планетарий
Стоимость: 150 – 350 грн
Купить билеты можно тут
Благодаря сочетанию оркестровой музыки и сферических проекций на куполе Киевского планетария, происходит полное погружение в эстетизм аудиовизуальных образов. Мощный звук живого оркестра, совмещенный с электронными сэмплами и битом раскрывают новые грани как классических, так и современных мелодий.
Mulen Night: Nima Gorji
Фото: clubbingspain.com
29 июня, 23.00
L8 park
Стоимость: 200 грн
Купить билеты можно тут
Нима – испанский диджей иранского происхождения, талантливый продюсер с широким спектром музыкальных предпочтений, подписант лейблов Get Physical, Fuse London, Bla Bla, Body Parts.
Он погрузился в андрергаундную культуру еще в далеком 2005 году, переселившись на остров музыкальной свободы – Ибицу, где стал резидентом таких клубов как Space, Privilege и Pacha.
Kizomba live show
Фото: Скріншот/YouTube
1 июля
Caribbean Club
Стоимость: 150 – 300 грн
Купить билеты можно тут
Музыкально-танцевальное шоу Kizomba представляет фантастический и чувственный мир танцев. В программе: живая музыка, мастер-классы и DJ-микс.
Kizomba – это страстно, грациозно, соблазнительно и гипнотически. В одном концерте можно увидеть и услышать выступления лучших танцоров Украины, живое звучание скрипки, электронную музыку, многочисленные видеоинсталляции.
За музыку будет отвечать Феликс Шустер – скрипач-виртуоз, который создаст идеальную мелодию для чувственной и сексуальной хореографии.
Участники Kizomba live show – это танцевальные пары, в которые входят хореографы, профессиональные танцоры и преподаватели.
Пути дружбы Равенна – Киев
Фото: filarmonia.kh.ua
1 июля
Софийская площадь
Стоимость: 100 – 3000 грн
Купить билеты можно тут
Международный проект Пути дружбы/The Roads of Friendship легендарного дирижера современности Маэстро Риккардо Мути впервые сыграет в Киеве. С участием известного американского актера Джона Малковича, украинских оперных звезд Людмилы Монастырской и Сергея Магеры.
Под руководством Риккардо Мути музыканты Молодежного оркестра им. Луиджи Керубини совместно с оркестром и хором Национальной оперы Украины, а также с молодыми музыкантами из Мариуполя исполнят бессмертные музыкальные произведения, которые соединят один из древнейших городов Европы – Равенну с величественным Киевом.
К слову, Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете свои конституционные права.