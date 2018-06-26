День Конституции 2018: куда пойти в Киеве

В четверг, 28 июня, украинцы будут праздновать 22-ю годовщину Дня Конституции.

В связи с этим мэрией Киева утвержден соответствующий план мероприятий, пишет пресс-служба КГГА.

С 15 до 30 июня в городской специализированной молодежной библиотеке Молодая гвардия будет организована выставка материалов Оберег нашей государственности.

С 20 по 30 июня в публичной библиотеке им. Леси Украинки пройдет книжная выставка Конституция – фундамент правового государства.

С 21 по 28 июня во всех районах Киева пройдет ряд торжественных мероприятий в честь празднования 22-й годовщины Конституции Украины, возложение цветов к памятникам и памятным знакам выдающимся историческим деятелям украинского государства с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественности.

С 25 по 26 июня пройдут информационно-просветительские и творческие мероприятия в детских лагерях отдыха с дневным пребыванием детей на базе учреждений общего среднего образования Киева.

27 июня в парке Интернациональный ожидается праздничный концерт Молодежь за Конституцию Украины. В этот день также проведут беседу у книжной выставки Оберег государственности и экспресс-информирование Правовая азбука государства в центральной библиотеке им. Тараса Шевченко для детей.

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28 июня состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику. Также в этот день, с участием лучших художественных любительских коллективов города Киева, на Певческом поле в Печерском ландшафтном парке для киевлян и гостей города организуют праздничную концертную программу.

В парках культуры и отдыха Победа, Партизанской славы, Гидропарк, Голосеевском парке культуры и отдыха им. М. Рыльского, а также Центральном парке культуры и отдыха организуют праздничные народные гуляния, концертные программы и другие развлекательные мероприятия.

Напомним, в связи в праздником Дня Конституции, украинцы будут отдыхать 4 дня – с 28 июня по 1 июля.

Факты ICTV подготовли список мероприятий на выходные.

Большой праздничный концерт Олега Скрипки и оркестра НАОНИ

Фото: Facebook.com/o.skrypka

28 июня

Freedom

Стоимость: 450 – 1000 грн

Купить билеты можно тут

Самый успешный в Украине оркестр предложит собственную интерпретацию хитов фронтмена ВВ, а также известных украинских народных песен. Этот своеобразный музыкальный синтез обеспечит уникальность звучания известных композиций, придаст им изысканный шарм и музыкальной энергии. Только представьте – 40 народных инструментов на сцене одновременно!

Олег Скрипка исполнит неоспоримые хиты из народных и авторских украинских песен, которые являются украшением мировой музыкальной культуры. А известные композиции Весна и Країна мрій заиграют новыми оттенками в неожиданно роскошной оркестровой аранжировке.

Эти музыкальные интерпретации подтвердят старую истину о том, что украинская мелодика является основой для десятков мировых хитов.

Немного Нервно

Фото: Скріншот/YouTube

28 июня

Докер ABC

Стоимость: 150 – 900 грн

Купить билеты можно тут

Всем известно, что Немного Нервно любят пошалить. Делят на ноль, солят горячий шоколад, выкладывают в сеть пластинку, но не играют ее полгода. И вот время пришло. Группа впервые исполнит песни, уже полюбившиеся слушателям.

Atlantica — первый почти англоязычный сингл дрим-фолк группы, который стал закономерным продолжением двухлетней концертной истории в Великобритании: выступления в клубах и церквях, на радио ВВС, на фестивале Fringe, новые прекрасные люди, новые удивительные музыканты, мастеринг на студии Abbey Road — дальше молчать было невозможно.

Крем-Сода

Фото: Facebook.com/creamsodaofficial

29 июня

ЮБК, 18.00

Стоимость: 200 грн

Купить билеты можно тут

Они заставляют танцевать каждой клеточкой тела, сочетая лучшее из нескольких периодов развития музыки. Музыка Крем-Сода — это сияющее молодостью и радостью диско (Потанцуй со мной), дикий хаус (Так шумно), жаркий фанк (Хэдшот) и холодный инди-поп (Красиво) в разных пропорциях. Эта гипертанцевальная музыка станет саундтреком вашего лета.

Оркестрове шоу Cinematic Symphony

Фото: life.bodo.ua

29 июня

Планетарий

Стоимость: 150 – 350 грн

Купить билеты можно тут

Благодаря сочетанию оркестровой музыки и сферических проекций на куполе Киевского планетария, происходит полное погружение в эстетизм аудиовизуальных образов. Мощный звук живого оркестра, совмещенный с электронными сэмплами и битом раскрывают новые грани как классических, так и современных мелодий.

Mulen Night: Nima Gorji



Фото: clubbingspain.com

29 июня, 23.00



L8 park



Стоимость: 200 грн

Купить билеты можно тут

Нима – испанский диджей иранского происхождения, талантливый продюсер с широким спектром музыкальных предпочтений, подписант лейблов Get Physical, Fuse London, Bla Bla, Body Parts.

Он погрузился в андрергаундную культуру еще в далеком 2005 году, переселившись на остров музыкальной свободы – Ибицу, где стал резидентом таких клубов как Space, Privilege и Pacha.

Kizomba live show



Фото: Скріншот/YouTube

1 июля



Caribbean Club



Стоимость: 150 – 300 грн

Купить билеты можно тут

Музыкально-танцевальное шоу Kizomba представляет фантастический и чувственный мир танцев. В программе: живая музыка, мастер-классы и DJ-микс.

Kizomba – это страстно, грациозно, соблазнительно и гипнотически. В одном концерте можно увидеть и услышать выступления лучших танцоров Украины, живое звучание скрипки, электронную музыку, многочисленные видеоинсталляции.

За музыку будет отвечать Феликс Шустер – скрипач-виртуоз, который создаст идеальную мелодию для чувственной и сексуальной хореографии.

Участники Kizomba live show – это танцевальные пары, в которые входят хореографы, профессиональные танцоры и преподаватели.

Пути дружбы Равенна – Киев



Фото: filarmonia.kh.ua

1 июля



Софийская площадь



Стоимость: 100 – 3000 грн

Купить билеты можно тут

Международный проект Пути дружбы/The Roads of Friendship легендарного дирижера современности Маэстро Риккардо Мути впервые сыграет в Киеве. С участием известного американского актера Джона Малковича, украинских оперных звезд Людмилы Монастырской и Сергея Магеры.

Под руководством Риккардо Мути музыканты Молодежного оркестра им. Луиджи Керубини совместно с оркестром и хором Национальной оперы Украины, а также с молодыми музыкантами из Мариуполя исполнят бессмертные музыкальные произведения, которые соединят один из древнейших городов Европы – Равенну с величественным Киевом.

К слову, Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете свои конституционные права.