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Гороскоп на сегодня, 26 июня

26 июня – хороший день для проявления активности. Можно заниматься спортом, отстаивать свою точку зрения, стоять на своем.

26 июня есть вероятность победить конкурентов, лучше всего — при внутреннем ощущении спокойствия и баланса. Можно брать все под свой контроль и опеку, защищать и заботиться, а также развивать самодисциплину.

Уместно уделить внимание пожилым людям. Весьма благоприятно заниматься решением семейных вопросов. Подходящий день для того, чтобы прощать и просить прощения.

Вечернее время лучше посвятить спокойным занятиям, минимизироват.

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Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 годадля представителей всех знаков зодиака.

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