Интернет дороже в 6 раз! Как не остаться в Мексике без денег и спасет ли испанский

Отправляясь в Мексику, не забудьте выучить испанский. Это спасет ваши деньги. А еще помните – интернет там не из дешевых да еще и работает медленно.

Об этом рассказала украинка Татьяна, которая вот уже 6 месяцев вместе с семьей живет в Мексике.

Первое, что советует Татьяна, – это выучить испанский. Для всех мексиканцев англоязычные – это те, кого развести на деньги – святое дело. Однако иногда и испанский не спасет от падких на чужое мексиканцев. В стране стать жертвой кражи – это обыденность, которой никого не удивишь.

Украинский интернет – вот чего Татьяне не хватает в новой стране. То, что у нас грузитиметься две минуты, в Мексике и за 20 не загрузится. Кроме того, такое сомнительное качество еще и влетает в копеечку. Более того, с мобильным интернетом такая же беда – еще и в 6 раз дороже, чем в Украине.

Больше смотрите в видео программе Утро в большом городе.

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