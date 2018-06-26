Приближается кровавый период. Астролог назвал самую опасную неделю лета

Последняя неделя июля может стать самой опасной за весь летний период.

Об этом Обозревателю рассказал астролог Влад Росс.

По-настоящему критический период начнется 25 июля и продлится до конца месяца.

Прежде всего, он напомнил о кровавом лунном затмении, которое произойдет 27 июля. По его словам, оно “не сулит ничего хорошего”.

Влад Росс также не исключает активизации военных действий на Донбассе. Причина состоит в том, что “Марс будет ретроградным. Ретроградность свидетельствует о возобновлении чего-то, а Марс – это всегда война. То есть возможно возобновление военных конфликтов, которые находятся в замороженном состоянии”.

– Две эти ретроградные планеты – Меркурий и Марс – в конце месяца могут внести хаос в мировую экономическую структуру. Возможен неожиданный обвал рынков, а также начало масштабных глобальных торговых войн, – спрогнозировал астролог.

С 25 по 31 июля он не рекомендует летать самолетом, поскольку существенно повышается опасность авиакатастроф.

– В эти же дни существенно повышается пожароопасность. Могут гореть торфяники, леса. Ситуация может усугубляться долгим засушливым периодом.

Одновременно могут “активизироваться маньяки”, которые “очень остро реагируют на лунные кровавые затмения”.

– Так что Марс действительно в это время может быть кровавым. Возможно, это самая опасная точка не только июля, но и всего лета в целом, – резюмировал астролог.

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