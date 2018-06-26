Приближается кровавый период. Астролог назвал самую опасную неделю лета

Последняя неделя июля может стать самой опасной за весь летний период.
Об этом Обозревателю рассказал астролог Влад Росс.
По-настоящему критический период начнется 25 июля и продлится до конца месяца.
Прежде всего, он напомнил о кровавом лунном затмении, которое произойдет 27 июля. По его словам, оно “не сулит ничего хорошего”.
Влад Росс также не исключает активизации военных действий на Донбассе. Причина состоит в том, что “Марс будет ретроградным. Ретроградность свидетельствует о возобновлении чего-то, а Марс – это всегда война. То есть возможно возобновление военных конфликтов, которые находятся в замороженном состоянии”.
– Две эти ретроградные планеты – Меркурий и Марс – в конце месяца могут внести хаос в мировую экономическую структуру. Возможен неожиданный обвал рынков, а также начало масштабных глобальных торговых войн, – спрогнозировал астролог.
С 25 по 31 июля он не рекомендует летать самолетом, поскольку существенно повышается опасность авиакатастроф.
– В эти же дни существенно повышается пожароопасность. Могут гореть торфяники, леса. Ситуация может усугубляться долгим засушливым периодом.
Одновременно могут “активизироваться маньяки”, которые “очень остро реагируют на лунные кровавые затмения”.
– Так что Марс действительно в это время может быть кровавым. Возможно, это самая опасная точка не только июля, но и всего лета в целом, – резюмировал астролог.
Читайте: Гороскоп на неделю с 25 июня по 1 июля
К слову, Факты ICTV узнали, что нельзя делать в полнолуние, а что наоборот нужно делать, к примеру, для привлечения денег.
ФОТО: Dreamstime.com