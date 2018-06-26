Не только гормон счастья! Найдено новое свойство серотонина

Гормон счастья серотонин положительно сказывается на процессе обучения, помогая быстрее усваивать новую информацию.

К такому выводу пришли учёные из Фонда Шампалимо (Португалия) и университетского колледжа Лондона (Великобритания), передает RT.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого мышам предстояло найти кулер с водой.

Исследователи поместили мышей в специальную камеру, где было установлено два кулера, один из которых при нажатии всегда выдавал воду, другой же работал с перебоями. Сначала мыши не очень преуспевали в попытках найти необходимый резервуар. Затем специалисты при помощи методов оптогенетики актировали серотониновые нейроны в мозгу мышей. Это помогло грызунам быстро найти необходимый им кулер и разобраться в механизмах его работы.

– Теперь, получив новые данные, можно с уверенность говорить о том, что серотонин является не только гормоном счастья, но и играет важную роль в процессе обучения, — сообщил один из авторов исследования нейробиолог из Фонда Шампалимо Закари Мейнен.

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