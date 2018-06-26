PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Ryanair запустит новый рейс из Киева в Польшу - дата и цена/

Ryanair запустит новый рейс из Киева в Польшу – дата и цена

Известный авиаперевозчик Ryanair готовится запустить новый рейс в Польшу.

Известный лоукостер Ryanair готовится к запуску рейсов из Киева в польский город Быдгощ, сообщает УНИАН.

По информации издания, соответствующее сообщение появилось в системе бронирования компании.

Первые рейсы должны состояться 31 октября. Цена билетов стартует от 22 евро.

Читайте: Время бесплатной регистрации на рейсы Ryanair кардинально сокращено

К слову, ирландский лоукостер Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими аэропортами о начале полетов летом 2019 года.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за массовой драки на борту
Время бесплатной регистрации на рейсы Ryanair кардинально сокращено
Ryanair
Ryanair ведет переговоры еще с 5 украинскими аэропортами
Ryanair изменил график рейсов из Киева и Львова – расписание
Ryanair изменил расписание рейсов в Киев
Ryanair
Ryanair может полететь из Украины раньше – новые сроки
Ryanair
Ryanair запускает рейс Киев-Берлин: расписание и цена
Ryanair
Ryanair в Украине. В Борисполе предупреждают о коллапсе
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка