Штормовое предупреждение в Украине: где ждать ливни и град

Синоптик Наталья Диденко предупредила об ухудшении погоды в некоторых областях Украины.

– Ливни, вероятно сильные, грозы, град и шквалы – Винницкая, Одесская области, западные районы Николаевской области, Черновицкая область. Дожди с грозами также пройдут местами на Западе, полосой от Винницкой через Черкасскую к Харьковщины. Киевскую тронет, возможно, вечером, – отмечает синоптик Наталья Диденко.

В других регионах без существенных осадков.

На юге и востоке будет жарко + 29…+ 35 градусов.

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Всего ожидается + 24…+ 29, местами до +30, на Западе +23…+ 27 градусов.

В Киеве завтра порывистый восточный ветер, + 26 + 28 вечером есть вероятность дождя с грозой.

Напомним, резкое ухудшение погоды в Мариуполе (Донецкая область) обесточило более 100 трансформаторных подстанций из почти 700.

Фото: Dreamstime.