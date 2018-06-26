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Топ-3 знака зодиака с сильной интуицией

Астрологи рассказали о знаках зодиака, у которых интуиция развита больше всего.

Гороскоп

Об этом сообщает DavidWolfe.

Рак

У этого знака зодиака интуиция и сильное осознание собственных эмоций идут рядом.

Раки способны улавливать эмоции близких и они восприимчивы к чувствам совершенно незнакомых людей, имеющих сильную эмпатию. Их интуиция является причиной того, что люди вокруг чувствуют комфорт, разговаривая с ними.

Рыбы

Этот знак склонен к творчеству и иногда черпает вдохновение из интуиции. Следуя ей, рыбы создают действительно фантастические вещи. Их чрезвычайная чувствительность позволяет чувствовать приближение какого-либо события, не имея никаких подтверждений.

Скорпион

Скорпионов не подводит интуиция. Особенно в тех случаях, когда другой человек чем-то обеспокоен. Они всегда догадаются, что вы врете. Скорпионы также четко понимают свои мотивы и не в состоянии обмануть самих себя.

Читайте: Легко обмануть. Самые доверчивые знаки зодиака

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2018 для представителей всех знаков зодиака.

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