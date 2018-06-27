Топ-10 мест, где можно бесплатно порыбачить в Киеве

Сегодня Украина отмечает День рыбака, установленный указом президента еще в 1995 году. Факты ICTV нашли лучшие места в Киеве, где разрешена ловля рыбы, и за которую не нужно платить, раскиданы по всей территории столицы. Рыбы в Киеве хватит всем!

Озеро Алмазное

Это озеро находится на Троещине и отлично подходит для ловли рыбы. К самой воде выходит сосновый лес. Озеро проточное с глубиной в некоторых местах до 35 метров. На озере можно ловить как в зимнее, так и в летнее время.

Адрес: ул. Крайняя.

Рыба: красноперка, плотвичка, подлещик.

Залив Десенка

Если переехать Московский мост, то возле Троещины будет еще одно отличное рыбное место. Вдоль всего жилого массива вы можете ловить рыбу на речке Десенка. Самым рыбным местом считается залив рядом с трамвайным мостом на остановке Массив Радужный. Залив довольно глубокий, а вода в нем стоячая.

Адрес: ул. Генерала Ватутина.

Рыба: окунь, щука, реже жерех и судак.

Набережно-рыбальская улица

Фото: Рыбалка в Киеве с Семеном Олдом

Так называемая “новая” набережная начинается практически сразу от залива Гарячка (Московский мост) и длится вдоль всей улицы Набережно-рыбальской, до Гаванского моста.

Адрес: ул. Набережно-рыбальская.

Рыба: окунь, судак, встречается голавль, язь, жерех, щука и сом.

Набережная Днепра

Фото: Рыбалка в Киеве с Семеном Олдом

На протяжении всей набережной скорость течения может сильно меняться, а это разрешает рыбакам ловить как хищную рыбу (на быстром течении), так и мирную (в местах со слабым течением).

Адрес: м. Днепр, Набережное шоссе.

Рыба: плотва, окунь, белый амур, сом, линь, судак, лещ.

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Иорданское озеро

В этом нетронутом уголке дикой природы можно поистине насладиться тишиной и спокойствием: поскольку вода здесь не самая чистая в столице, купальщики сюда не приходят. Зато клев просто отличный! И рыбы, по признанию здешних завсегдатаев, немало.

Адрес: м. Оболонь, Оболонский проспект.

Рыба: лещ, карась, окунь, щука, даже небольшие судачки.

Озеро Тельбин

В этом чистейшем водоеме Днепровского района вы вряд ли поймаете осетра, но ведь в рыбалке главное – процесс.

Адрес: ул. Ю.Шумского.

Рыба: окунь, карась, плотва.

Мост Фукса (Московский мост)

Это место очень интересно рыбакам, которые ловят фидером, так как на левом берегу в разные стороны от моста простирается пляж. Дно реки в этом месте песчаное и очень пологое. Если вы только осваиваете фидерную ловлю, вам лучше места не найти.

Рыба: лещ, плотва, сом.

Озеро Солнечное

Кто-то уверяет, что ловить здесь нечего, но другая половина рыбаков утверждает, что рыба здесь есть. Некоторым счастливчикам удалось поймать на удочку даже толстолобика!

Адрес: ул. Ревуцкого, д.4.

Рыба: бычки, окунь, плотва, карп.

Китаевские пруды

Китаевские пруды — группа прудов на ручье Китаевский, расположенные на территории Голосеевского района. В этих водоемах водится много рыбы.

Адрес: улица Китаевская, 15.

Рыба: верховка, плотва, окунь.

Оболонская набережная

Берет начало около Московского моста и проходит через весь район Оболонь. Уникальность этого места в том, что дно реки тут с большим свалом на глубину, что сильно привлекает рыбу.

Адрес: м. Оболонь, Оболонская набережная.

Рыба: окунь, судак, голавль, язь, жерех, щука, сом.

К слову, чтобы получить вдохновение перед рыбалкой, посмотрите подборку Фактов ICTV с лучшими уловами.

Фото: kievold.fish, а также из открытых источников.