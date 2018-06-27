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Топ-7 необычных уловов рыбаков

Ежегодно в каждое второе воскресенье июля Украина отмечает День рыбака, установленный президентским указом в 1995 году. В этот день все рыбаки вспоминают (если, конечно, забывают хоть на минутку) о своем самом большом улове.

А 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства,  установленный решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары.

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А Факты ICTV предлагают вспомнить самые необычные уловы рыбаков.

К слову, напомним лучшие места в Киеве, где разрешена рыбалка, и за которую не нужно платить.

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