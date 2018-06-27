Гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2018

Гороскоп на июль 2018 для представителей всех знаков зодиака в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на июль составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Вы испытаете прилив жизненных сил. Это превосходное время для начала проекта, связанного с литературным творчеством или общением, для деловых соглашений или начала путешествия. Расширяя круг общения, сможете привлечь новые возможности.

В этот период возрастает желание подавлять партнера, настаивать на своем мнении. Это может крайне негативно отразиться на взаимоотношениях не только со второй половинкой, но и окружающими.

Гороскоп для Тельцов

Будьте готовы, что ваши идеи и мнения подвергнутся критике со стороны начальства. Если вы уверены в своем проекте, тогда проявите решимость и отстаивайте свою позицию. Есть хоть малейшие сомнения – прислушайтесь к вышестоящим лицам.

Уделяйте пристальное внимание всему, что вы слышите или читаете: это пригодится вам в будущем. У вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими по поводу различных суждений.

Возможны конфликтные ситуации с окружающими. Старайтесь быть терпимыми и с уважением относиться к другим людям.

Гороскоп для Близнецов

У вас появится возможность, которая в будущем приведет к успеху. Не упустите ее, проявите решимость и не отступайте от намеченных планов.

Готовность помогать другим людям благоприятно отразится на вашей репутации. Начальство тоже не останется в стороне.

С 23 июля у вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими. Но серьезные ссоры за этим не последуют.

Гороскоп для Раков

Пришло время что-то менять в своей жизни! Чем быстрее вы это сделаете, тем благоприятнее будут ближайшие 7 лет.

Возрастает творческий подъем, оптимизм и дружелюбие. Вы открыты ко всему новому и готовы началу новых проектов.

Счастливый случай поможет вам улучшить свое положение в обществе или добиться другого личного успеха. Вероятно, у вас появится шанс занять место руководителя.

Опасный период наступает 13 июля. Вы почувствуете смятение, тревожность и эмоциональное напряжение. Будьте начеку, возможно, что-то уйдет из вашей жизни безвозвратно.

Гороскоп для Львов

Повышается творческая и интеллектуальная активность, желание писать, читать, общаться. Возможны встречи или недалекие поездки. Благоприятный период для подписания документов, переговоров, озвучивания новых идей.

Но не стоит переутомляться, это может загубить не только ваше здоровье, но и то над чем вы так усердно работаете. При правильном распределении сил вы сможете многого добиться.

С 23 июля следует особенно следить за своими высказываниями на публике. От этого будет зависеть ваша репутация и финансовое благополучие.

Гороскоп для Дев

Вы ощутите внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытываете чувство радости и уверенности в себе. А это в свою очередь добавит несколько монет в копилку хорошего отношения окружающих к вам.

С 25 июля лучше не подписывайте важных документов, особенно если они касаются денег. В поездках тоже вероятны неприятности.

В конце июля все будет идти не по плану, постоянно будут возникать препятствия на пути к цели. Так что лучше не начинать новые проекты.

Гороскоп для Весов

Месяц начнется с конфликтов в семье. Вы будете всячески демонстрировать свою значимость и пренебрегать интересами близких, а это не может не привести к ссорам. До 23 июля не следует принимать важных решений.

С 23 июля ситуация улучшится, вы почувствуете уверенность и прилив сил. Легче будут преодолеваться препятствия, в финансовой сфере тоже наметится позитивный сдвиг.

Обратите свою активность и предприимчивость в мирное русло, избегайте конфликтов и претензий к партнеру. Займитесь спортом или активным отдыхом с членами семьи или любимым человеком, играйте с детьми, развивайте их.

Гороскоп для Скорпионов

Вас ждет кульминационный момент в вопросах карьеры, поворот к худшему или лучшему. Не форсируйте события. Удача улыбнется вам, если вы не будете торопить события.

С 23 июля, скорее всего, обстоятельства сложатся так, что ваша уверенность в себе и сила воли подвергнутся испытаниям. Возможно, вы попадете в ситуацию, которая заставит вас усомниться в своей правоте или будущем успехе вашей нынешней работы. Но не отчаивайтесь, вы сможете достичь поставленных целей, преодолев раздражение и разочарование.

Гороскоп для Стрельцов

Пришло время продемонстрировать окружающим ваши наилучшие качества, в особенности доброту и честность. А они в свою очередь благосклонно отнесутся к вашим достижениям, а также к вашему мнению.

Хорошее время для начала проекта, связанного с литературным творчеством или общением, для участия в деловых соглашениях или для начала путешествия.

С 23 июля обстоятельства сложатся так, что ваша уверенность в себе и сила воли подвергнутся испытаниям. Успех зависит от вашей стойкости перед трудностями.

Гороскоп для Козерогов

Это конфликтный период. Вы рискуете поссориться с любимым человеком, если не будете сдерживать свой пыл. Помните, даже мелкие размолвки способны оставить глубокие раны в отношениях. При общении с детьми, постарайтесь соблюдать принципы демократии. Вам присуща строгость и своеволие, а нужна – доброта.

Пришла пора самому проявить активность и продемонстрировать свои сильные черты. В целом, вы испытаете прилив жизненных сил и будете довольны своими поступками. Вы сможете собой гордиться!

Это будет также период счастливых волнений и везения, особенно для творческих людей. Прекрасные возможности для раскрытия вашего творческого потенциала и самовыражения. Вас ждет неожиданная удача, крупный успех в делах, прибыль. Вы можете получить финансовую помощь для реализации новых, современных проектов. Возникают новые интересные деловые связи, ваши идеи находят живую поддержку и восхищение.

Гороскоп для Водолеев

Вы стремитесь вперед, полны энтузиазма и готовы отстаивать свои принципы. В этот период вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию. На этой почве будут возникать ситуации, связанные с конкуренцией и риском. Но вы вполне способны и готовы справиться со всем, что вам предстоит.

Но не забывайте о здоровье: переутомление, болезни сердца, травмы головы или лица очень вероятны.

Можно воспользоваться этим периодом, чтобы научиться чему-то новому, например, игре на музыкальном инструменте. Благоприятный период, чтобы уйти в отпуск и как следует отдохнуть.

Гороскоп для Рыб

В этот период, вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Не упустите свой шанс!

Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов. Вы полны уверенности, легко решаете финансовые проблемы, можете провернуть не одну удачную сделку. Воспользуйтесь этим периодом для участия в финансовых операциях, инвестируйте. Большая вероятность получения крупной прибыли.

В семье тоже намечается благоприятный период, все ссоры и недопонимания исчезнут. Воспользуйтесь этим для гармонизации отношений с супругом и детьми.

Во второй половине июля ухудшаться взаимоотношения с окружающими. Однако это не навредит вам, вы сможете все уладить.