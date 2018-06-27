Гороскоп на сегодня, 27 июня

Сегодня, 27 июля, день подходит для интеллектуальной и духовной деятельности.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Время полнолуния весьма благоприятно для разного рода религиозных практик и духовных ритуалов. Если вам что-то близко и отзывается, то сегодня хорошо это предпринять.

Хорошо уделить время своей маме и пообщаться с ней. Подходящий день для того, чтобы соединять вместе людей, знания и т.п., а также для занятий астрологией.

Если необходимо, можно заниматься углубленным изучением вопросов — есть вероятность найти суть и первопричину.

Хирургические вмешательства и финансовые операции сегодня лучше исключить.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, стрижка волос, надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

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К слову, ранее астролог назвал самую опасную неделю лета.