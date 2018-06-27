Названы самые богатые семьи мира

Эксперты составили рейтинг из самых богатых семей мира, которые в общей сложности владеют более чем $1,1 трлн.

Эксперты издания Bloomberg составили список из 25 самых богатых семей, которые в общей сложности владеют более чем $1,1 трлн. В рейтинге учитывались только деньги, которые хотя бы раз были переданы по наследству из одного поколения в другое.

На первом месте оказалось семейство Уолтон, которое контролирует сеть супермаркетов Walmart. Общее состояние членов семьи оценили в $151,5 млрд.

После них идет семья Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, из которой выросла Koch Industries. Состояние его сыновей – Чарльза и Дэвида Кохов оценивают в $98,7 млрд.

Наследникам Фрэнка Марса, который основал компанию Mars, отдали третье место в рейтинге. Их состояние оценили в $89,7 млрд. За время существования компания стала одним из крупнейших игроков на рынке сладостей.

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В пятерку самых богатых также попали три бельгийские династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), которые контролируют пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev (состояние – $54,1 млрд), а также семья Дюма, которой принадлежит дом мод Hermes (состояние – $49,2 млрд).

К слову, Фокус опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых украинцев.