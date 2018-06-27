Что можно провозить в самолете

Факты ICTV собрали список вещей, который вам разрешат провозить в ручной клади самолета или багаже.

Техника и инструменты

Большинство гаджетов (смартфоны, планшеты, ноутбуки) можно провозить как в ручной клади, так и в багажном отсеке самолета.

Без проблем примут в багаж и другие электронные приспособления вроде блендера, мультиварки или фена. Однако электронную сигарету в багаж зачастую не принимают, но провозить ее в ручной клади разрешают.

Рабочие и музыкальные инструменты, а также спортивное снаряжение, чаще всего, придется сдавать в багаж. В эту категорию попадают:

дрель;

отвертка;

пассатижи;

коньки;

скейтборд;

доска для серфинга;

удочка;

футбольный и баскетбольный мячи.

Это далеко не полный список подобных вещей, которые вам позволят провезти в багажном отсеке самолета. Однако не удастся везти средства передвижения на литиево-ионных аккумуляторах (гироскутер, электросамокат). Их не позволяют ни сдавать в багаж, ни везти в качестве ручной клади.

Жидкости

В ручную кладь можно брать только жидкости (а также гели, аэрозоли), которые находятся в емкостях до 100 мл и лежат в прозрачном пакете 20 x 20 см. На одного пассажира выделяется всего один такой пакет.

Все жидкости, которые превышают объем в 100 мл, придется сдать в багаж. Потому лучше заранее подготовить себе небольшие емкости с дезодорантом, шампунем и другими необходимыми жидкостями.

Острые предметы и оружие

Большинство опасных предметов не позволят провезти в салоне самолета, но если правильно их паковать, то острые вещи должны без проблем принять в багаж. Вопросов к ножницам, ножам, штопорам и подобным предметам не должно возникнуть.

Если вы перевозите охотничий нож, то лучше, чтобы он был в чехле и предупредить об этом авиакомпанию. Сувенирные мечи (сабля, ятаган) у вас забрать не должны. Если же на досмотре возникают проблемы, то можно показать справку, что это хозяйственно-бытовые инструменты.

Если вам необходимо перевезти оружие в багаже, то этот вопрос придется согласовать с авиакомпанией и узнать требования к упаковке. Придется также взять с собой разрешение на ношение оружия.

В некоторых аэропортах есть контроль безопасности. В таком случае нужно сообщить о том, что вы везете оружие сразу. Вас направят в службу безопасности аэропорта или в специальную оружейную комнату, где попросят документы, опечатают оружие и отнесут его в самолет. Получать оружие вы будете по специальной бумаге в конечной точке полета.

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Перевозить порох, боевые патроны и патроны к газовому оружию не удастся ни в багаже, ни в ручной клади.

Из легковоспламеняющихся предметов позволят везти только литий-ионные аккумуляторы и щелочные алкалиновые батарейки. Также на борт самолета могут позволить взять одноразовую зажигалку и обычные спички.

Еда и алкоголь

При желании в багаже можно провозить еду и напитки в любом количестве. Единственную проблему для перевозки может составить сухой лед. В таком случае лучше заранее согласовать условия с перевозчиком.

В ручной клади можно перевозить множество продуктов, но на некоторые действует ограничение в 100 мл.

В багаже самолета можно везти алкоголь крепостью до 70%. Однако на крепкие напитки (24-70%) как правило, действует ограничение в 5 литров в закрытых фирменных бутылках на пассажира.

Вещи для ребенка и лекарства

Любые вещи для детей разрешают сдавать багаж и брать в самолет. При желании в ручной клади можно разместить даже детское автокресло, если его сертифицировали для самолетов.

Детское питание разрешают провозить в любых емкостях и брать в самолет столько еды для ребенка до 2 лет, сколько потребуется на время перелета.

В самолете разрешают провозить большинство лекарств в твердой форме, а вот для жидкостей действует привычное ограничение в 100 мл. Исключение составляют только те препараты, которые вам жизненно необходимы. Но в таком случае от вас могут потребовать рецепт или справку от врача. Также стоит убедиться, что провозимые вами лекарства не запрещены в другой стране.

В багаже не позволят везти только ртутный градусник и перекись водорода.

К слову, Факты ICTV собрали для вас подборку недорогих вариантов детских лагерей за рубежом.