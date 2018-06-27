В июле украинцы увидят самое длинное лунное затмение XXI века – дата и время

В ночь с 27 на 28 июля в восточном полушарии можно будет наблюдать самое длинное в 21 веке лунное затмение.

Фаза полного затмения продлится 1 час 43 минуты, при этом частичное затмение, которое происходит до и после полной фазы затмения, продлится 3 часа и 55 минут, сообщает EarthSky.

Затмение начнется в 21.24 по киевскому времени. В 22.30 Луна полностью зайдет в тень земли и станет красной.

Пик затмения произойдет в 23.22, а в 00.13 затмение завершится.

Читайте: Грядет опасный период! Что можно и нельзя делать в полнолуние

Затмение продлится так долго, потому что Луна пройдет непосредственно в темной зоне тени Земли, известной как Умбра. Она даст Луне “кровавый” красноватый блеск.

Полнолуние июля состоится одновременно с его апогеем Луны, то есть, когда она находится в высшей точке лунной орбиты.

Это будет “самая маленькая” полная Луна и самое длинное лунное затмение. Из-за “маленького” размера Луна будет дольше проходить через тень Земли.

К слову, астрологи уже предупредили о том, что последняя неделя июля может стать самой опасной за все летний период.