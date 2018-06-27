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Жизнь в Барселоне: рассказ украинки

Украинка Анна рассказала о том, как переехала в Испанию, и как живется в Барселоне.

Барселона

Украинка Анна рассказала в программе Ранок у великому місті о жизни в испанской Барселоне.

Если для туристов город – это настоящий рай, то для его жителей в летний сезон Барселона превращается в ад.

– В высокий сезон сильно растут цены, поэтому местные жители не проводят свое время в учреждениях и туристических районах. То есть, чтобы сэкономить и поесть типичные испанские тапас, надо идти дальше от центра, – рассказала Анна.

Также в этот период транспорт всегда переполнен, из-за чего приходится дольше путешествовать по городу.

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К слову, Факты ICTV выяснили как выбрать регион и отель, чем заняться в Турции и что оттуда привезти.

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