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Топ-3 самых умных знака зодиака

Астрологи заявляют, что самыми умными знаками зодиака являются Близнецы, Девы и Водолеи.

Гороскоп

Близнецы

Близнецы – дети Меркурия. Эта планета отвечает за логику, эрудицию и интеллект. Именно благодаря Меркурию Близнецы имеют светлый ум и яркий интеллект. Еще с раннего детства маленький Близнец проявляет любознательность и невероятную сообразительность. Этому знаку зодиака свойственно решать задачи со скоростью света, замечать мельчайшие детали, всегда выделять главное из огромного потока информации. Меркурий наделил Близнецов феноменальной памятью, быстрым усвоением информации и удивительной проницательностью.

Девы

Планета Меркурий наградила Деву аналитическим складом ума, ярким интеллектом, умением анализировать, а также вниманием к деталям. Предприимчивость и сдержанный критицизм не дают ввести представителей этого знака зодиака в заблуждение. Тратить время зря – занятие не для Дев. Все свои знания они проверяют и закаляют на практике, часто с головой уходят в науку и разного рода исследования. Так повелось, что с Дев выходят лучшие врачи.

Водолей

Третье, но не менее почетное место в рейтинге самых умных знаков зодиака занимает Водолей. Этому знаку покровительствует Уран – это планета наделяет Водолеев гениальностью. Водолеи любят делать все по-своему. Кажется, это отличный навык в ситуации, когда привычный способ выполнения работы вам явно не подходит. Водолеи настойчиво следят за техническим прогрессом, обожают различные технологические новинки. Порой кажется, что эти люди словно стоят на одну ступеньку ближе к будущему, чем другие жители Земли. Водолеи – воодушевленные экспериментаторы, инноваторы и надежда человечества.

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К слову, ранее мы публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2018.

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