День Петра и Павла 2018: история, обычаи и приметы

12 июля православные христиане отмечают День Петра и Павла. Факты ICTV собрали для вас историю праздника, его традиции и приметы.

История праздника

Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан.

Совместное празднование апостолов Петра и Павла было распространено уже в первые века христианства. Празднуя в этот день память первоверховных апостолов, православная церковь прославляет духовную твердость святого Петра и разум святого Павла.

Воспевает в апостоле Петре образ отвергшегося от Господа и покаявшегося, а в апостоле Павле образ сопротивлявшегося проповеди господней и потом уверовавшего. Хотя апостолы Петр и Павел пострадали в разные дни, но по духу и по близости страданий своих они составляют одно.

На Руси начали почитать день Петра и Павла после ее Крещения.

Традиции и обычаи

В восточных регионах Украины существовал такой обычай на Петра: женщины обедали вместе, а потом рвали травы, имеющие желтый цвет, и кормили ими коров: “чтобы желтое молоко было”.

На второй день после Петра отмечали когда-то тоже праздник, но наполовину меньше, и назывался он “на пол-Петра”.

На Слобожанщине в этот день резали трех петушков и варили борщ в трех горшочках – “три борща, потому святой Петр три раза отрекался от Христа”.

Принято считать, что в этот день необходимо умываться из трех ключей, встречать восход и щедро угощать бедных.

Раньше к этому дню готовились, как к большому празднику. Люди белили дома, убирали во дворе, украшали полотенцами стены.

Также с утра обязательно шли в церковь, а девушки украшали свои головы венками из полевых цветов.

Приметы

Если на Петра один дождь – урожай неплохой, два – хороший, а три – богатый.

Как идет на Петра дождь, будет гнить картофель.

Как на Петров день жара, то на Рождество мороз.

После 12 июля переставала куковать кукушка. Старые люди объясняли: “Мандрикой подавилась”.Согласно легенде, птица украла у святого Петра одну мандрику и за это была наказана Богом. На Петра и Павла она давится мандриками и перестает куковать. А если кует кукушка и после Петра, то это, по народным верованиям, предвещает несчастье. Мандрика – это блюдо, которое готовится из теста и сыра именно к этому празднику.

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Кстати, с 4 июня продолжается Петров пост, который заканчивается 12 июля – в День святых апостолов Петра и Павла.