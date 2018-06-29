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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 29 июня/

Гороскоп на сегодня, 29 июня

В целом благоприятный день, который можно посвятить творчеству и самосовершенствованию. До обеда хороши духовные практики, размышления и планирование.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Постарайтесь быть внимательными к происходящему — это поможет избежать обмана и опасных ситуаций.

После 12.50 можно приступать к активной реализации намеченных планов.

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Особенно успешными будут действия, направленные на долгосрочные результаты и укрепление отношений. При этом важно сохранять дружелюбный настрой — агрессивные и резкие шаги будут мешать достижению желаемого.

День подходит для начала лечения хронических заболеваний.

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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