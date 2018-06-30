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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 30 июня/

Гороскоп на сегодня, 30 июня

Сегодняшний день хорошо подойдет для текущих дел и работы по дому.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Важные дела желательно завершить в первой половине дня.

Сегодня можно уделить внимание своему питанию. Лучше отдавать предпочтение легкой и полезной пище.

Также в этот день можно заняться вопросами здоровья. Вечером есть вероятность услышать ответ на важный вопрос, возможно, с неожиданной стороны.

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Неблагоприятным сегодня считается подстригание ногтей.

Благоприятны путешествия после 16.00.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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