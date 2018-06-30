Когда на Землю упадет астероид и есть ли шанс спастись

Сегодня во всем мире отмечается День астероида. Факты ICTV разобрались, какую угрозу представляют небесные тела, и смогут ли люди что-то с ними сделать.

Астероидами называют небольшие тела Солнечной системы, которые намного меньше по размеру и массе, чем планеты. Также у них неправильная форма и отсутствует атмосфера.

Международный день астероида был введен Генассамблеей ООН в качестве напоминания о событиях 30 июня 1908 года. Тогда неподалеку от речки Подкаменная Тунгуска (Сибирь) упал огромный метеорит, который разорвался с мощностью водородной бомбы. Сила взрыва после его падения считается самой большой за всю историю изучения астероидов. Взрывную волну зафиксировали в обсерваториях по всему миру.

В результате падения метеорита деревья на территории 2 тыс. квадратных км были выворочены с корнем, а несколько дней после события небо и облака в этом районе светились днем и ночью.

Потому NASA пристально следит за астероидами и метеоритами, чтобы знать о возможной опасности.

Когда пролетят ближайшие от Земли астероиды

С 27 июня по 1 июля в близости от Земли пролетят 5 астероидов. Размер самого маленького из них – 14 метров, что можно сравнить с дачным домом. А вот первого июля возле нашей планеты пролетит астероид, который сравним с многоэтажным домом (120 метров). Все они не представляют угрозы для Земли, поскольку пройдут мимо нее на расстоянии 2-4 млн км.

Чтобы следить за небесными телами, которые могут упасть на Землю, ученые используют специальные роботизированные телескопы в проектах Sky Survey, Pan-STARRS и других.

В NASA даже опубликовали каталог метеоритов, которые будут проходить рядом с нашей планетой. В зависимости от цвета (белый, зеленый, желтый, красный) можно узнать есть ли возможность столкновения. Сейчас на карте появились несколько желтых объектов, которые потенциально могут упасть на Землю.

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Но это не значит, что Земля полностью спасена от опасности, ведь был случай с падением метеорита в Челябинске (Россия). Его появления не предсказал ни один телескоп. Это могло быть связано с мнением ученых о том, что небесные тела диаметром до 20 метров не способны нанести значительный вред Земле, а потому пристальное наблюдение за ними не ведут.

Но, если подобное небесное тело упадет на город, то последствия будут весьма разрушительными.

Существует ли стратегия защиты Земли от астероида

Тем более, сейчас у людей нет эффективного средства, чтобы уберечься от метеоритной угрозы. По словам экс-главы Американского космического агентства Чарльза Болдена, сейчас человечество может только молиться.

Поскольку проблему игнорировали десятилетиями, то на сегодняшний день эффективного средства для своевременного обнаружения космических тел и их уничтожение нет.

Сейчас для защиты от астероидов можно надеяться только на коммерческие проекты, которые изучают астероиды. Их данные могут убедить страны запустить полноценные программы по защите от небесных тел.

К слову, над Африкой двухметровый астероид разорвался на мелкие кусочки во время вхождения в атмосферу Земли.