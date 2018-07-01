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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 1 июля/

Гороскоп на сегодня, 1 июля

В целом день располагает к физической активности, при этом стоит сохранять внутреннюю тишину — она способствует возможности услышать нечто важное, получить ответы на свои вопросы.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Сегодня, 1 июля, уместны превентивные меры в любых областях. Благоприятное время для разного рода обучения. Возможен дисбаланс между семьей и работой, поэтому желательно заранее продумать, как лучше распределить ресурсы и взаимодействия.

Вторая половина дня может принести более агрессивную энергию. Подходящее время для уединения с целью сортировки нужных и не нужных в доме вещей — хорошо бы отдать то, что уже не используется.

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Неблагоприятно: брать или давать деньги в долг.

Благоприятно: стрижка волос, начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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