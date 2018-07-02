День НЛО 2018: где попали на видео в Украине и что о них известно

Каждый год 2 июля в мире отмечают День НЛО. Факты ICTV расскажут вам об истории уфологии и том, как изучали неопознанные летающие объекты.

НЛО (неопознанный летающий объект) – такое название дают подозрительным небесным телам, которые некоторые считают кораблями пришельцев. Хотя до сегодняшнего дня явление НЛО до конца не объяснили.

История НЛО

Одно из первых известных сведений об НЛО приходится на 1947 год, когда бизнесмен Кеннет Арнольд заявил, что увидел группу из 9 объектов, которые двигались на большой скорости возле горы Рейнир (США). По его словам, серпообразные объекты двигались со скоростью в несколько тысяч км/час, как тарелки, прыгающие на воде. Тогда в публикации об этом происшествии ошиблись и написали, что неопознанные объекты были в виде тарелок. После этого и появился известный многим термин – летающая тарелка.

Однако неопознанные объекты были зафиксированы еще в древности. Многие считают, что различные кометы, оптические иллюзии и планеты принимали за что-то сверхъестественное. Но уфологи нашли связь между некоторыми событиями и НЛО.

Так, в 1561 году жители немецкого города Нюрнберг описывали появление странного объекта треугольной формы. Также свидетели рассказывали о сферах и цилиндрах, которые беспорядочно двигались по небу.

Еще один интересный случай датируется 1878 годом, когда фермер в штате Техас (США) заявил, что видел большой, темный, круглый объект, который напоминал воздушный шар, но пронесся на невероятной скорости.

В августе 1926 года российский исследователь Николай Рерих заявлял, что во время путешествия в горы Гумбольдт члены экспедиции видели что-то большое и блестящее. Оно отражало солнечный свет и двигалось на огромной скорости. Исследователи даже успели достать бинокли, чтобы осмотреть НЛО. И действительно они подтвердили, что это был овальный объект с сияющей поверхностью. Пока за ним наблюдали, НЛО изменил направление полета и исчез.

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После случая в 1947 году исследователи США, Канады, Великобритании, Японии, Франции, Бельгии, Бразилии, Испании, Мексики и многих других стран изучали появление неопознанных объектов и их природу. Для этих целей были запущены различные проекты.

Проекты Знак и Зависть

В 1948 году американский проект Знак распространил устоявшееся мнение о том, что самые точные рассказы об НЛО свидетельствовали об их внеземном происхождении. Также секретный доклад шведских военных говорил о том, что у так называемых ракет-призраков и летающих тарелок внеземное происхождение.

В конце 1948 года проект Знак превратился в Зависть и продолжил исследование неопознанных объектов, но уже с помощью стандартных разведывательных процедур. Многие считают, что проект работал под директивой развенчания. То есть, всем случаям должны были находить логическое объяснение, хотя они часто были натянутыми, а иногда и вовсе нелогичными. Существование этого проекта характеризуют как темное время для изучения НЛО.

Проект Синяя книга

Наследником Знака и Зависти стал проект Синяя книга, который начался в 1952 году. Его проводили ВВС США.

Целью Синей книги было определить являются ли НЛО опасностью для страны и проанализировать информацию о них с научной стороны. Во время проекта были собраны и изучены тысячи различных случаев и в 1968 году представили так называемый Отчет Кондона, итог которого был следующим:

ни один неопознанный летающий объект, который исследовали во время проекта не представлял угрозу для безопасности;

не были найдены доказательства того, что так называемые НЛО представляют собой технические достижения, которые превышают современные научные знания;

не были добыты доказательства того, что НЛО были кораблями пришельцев.

В науке НЛО так и не нашло своего места, поскольку люди рассказывали то, что видели и могли ошибиться. Также играли роль в рассказах такие факторы как туман и освещение. Чаще всего люди, которые сообщали о неопознанных объектах, называли их либо внеземными кораблями, либо военными самолетами. К такому выводу свидетели приходили из-за резких движений объекта, изменения его цвета и отсутствия звука при полете.

Давно известно об оптических иллюзиях, которые “искажают” реальность. Так, яркий свет, например, от Венеры, может двигаться. Сообщения о скорости НЛО также ненадежны, поскольку базируются на предполагаемом размере объекта, который находится в чистом небе. Окна и очки также могут искажать изображение, а сложные оптические приборы, такие как линзы фотокамер, могут превратить источники света в похожие на тарелки объекты.

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У ученых также есть ответ и на такой феномен как похищение инопланетянами. Психологи считают, что в подобных случаях люди испытывали сонный паралич, во время которого паралич мышц наступает до того, как человек заснул или же он пробуждается до того, как тот спадет. По словам медиков, во время сонного паралича спящие какое-то время не могут двигаться и у них появляется вера в то, что за ними наблюдают.

НЛО в Украине

И в Украину заглядывали неопознанные летающие объекты и увидеть их можно было практически в каждой области нашей страны. Иногда это было странное свечение, а иногда объекты, которые показывались исключительно в камере телефона.

7 августа 2017 года в небе над Днепром Тарас Кравченко снял странное свечение в небе, которое назвали НЛО. Объект был единственным на всем небосводе и странно мерцал.

В июне 2018 года очевидец снял в небе над Одессой НЛО, которое было видно исключительно через камеру телефона.

26 декабря 2017 года над Одессой засняли странное свечение. Оно провисело в воздухе несколько секунд и исчезло.

В декабре 2016 года в полтавском небе увидели сразу несколько неопознанных объектов. Там появилось сразу 3 загадочных свечения, которые двигались по небосводу несколько минут.

К слову, во Всемирный день НЛО Факты ICTV вспомнили самые нелепые объекты, которые в народе назвали инопланетянами.

Видео: Тарас Кравченко, Алекс Фокс, Игорь Антонов, Chombo Mombo