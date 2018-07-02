Гороскоп на неделю со 2 по 8 июля

Недельный гороскоп для всех знаков зодиака со 2 по 8 июля 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

Любовь для вас будет не главной темой недели, от личной жизни могут отвлекать серьезные практические цели либо интенсивное дружеское общение.

Лучший вариант, если ваш любимый человек является для вас еще и лучшим другом, тогда многие ваши мечты и надежды могут сбыться благодаря совместным стараниям.

Приятные сюрпризы вероятны в конце недели.

Гороскоп для Тельцов

Не будь уверен в том, что окружающий мир без тебя не обойдется. Еще как обойдется, правда, недолго. Так что опусти немного свою задранную голову и посмотри на окружающих не надменно, а с улыбкой. Нужно избегать больших скоплений людей, так как увеличен риск получения травм от неосторожности посторонних лиц. Тебе нужно понять, что внешность каждого человека индивидуальна. Не пытайся быть похожим на своих друзей или на фотографии моделей из модного журнала.

Гороскоп для Близнецов

Неплохой период, вы можете не быть слишком энергичными, но возрастет выносливость и дисциплина, которая позволит вам вести более здоровый образ жизни.

Это подходящее время для проведения ранее запланированных оздоровительных процедур, диет, лечебных курсов.

В этот период особенно нужно сбалансированное питание, так как может сказаться недостаток витаминов в организме.

В зоне риска также кроветворная и костная системы, могут быть травмы костей и болезни зубов.

Гороскоп для Раков

На этой неделе ты способен на безумные поступки. Сначала натворишь что-нибудь такое, а потом остаток недели будешь ждать когда же последует расплата.

Но звезды на твоей стороне, наказание минует тебя. Поэтому из этого приключения ты выйдешь без потерь: ругаться никто не будет.

Не обращай внимание на скептиков и пессимистов, выдумывающих проблемы во всем вокруг.

Подумай о предстоящих выходных – эта мысль поможет тебе добраться до окончания рабочей неделе.

Фортуна будет с тобой весь этот период.

Гороскоп для Львов

Постарайся использовать любую возможность, чтобы поговорить с людьми по деловым вопросам, даже если у тебя на это уйдут последние силы.

Может, пора вспомнить о детях, им просто необходимы твои внимание и ласка. Сходи с ними в парк развлечений, пусть немного порезвятся, да и тебе не помешает сбросить немного твой бешеный ритм.

Планеты сообщают тебе, что эти дни ознаменованы всплеском твоего обаяния.

Гороскоп для Дев

В этот период вы больше склонны принимать любовь, а не отдавать ее. Вам захочется, чтобы вас чаще развлекали и сильнее заботились о вас, чтобы вам ярко демонстрировали свои чувства.

Еще у вас может проявиться тяга к таинственности, особенно в личных отношениях, вы можете активно изображать из себя человека-загадку, а можете и просто скрывать свои любовные романы от окружающих.

Возможно, вам придется утаивать свои проблемы в любви и семейных отношениях, которые могут проявиться ближе к концу недели.

Гороскоп для Весов

Звезды рекомендуют провести эти выходные вдали от жизненной суеты. Самым лучшим будет устроить романтический вечер с любимым человеком.

Имей ввиду: все твои поступки в этот период легко могут вернуться бумерангом против тебя, если ты не прислушаешься к настроению близких.

В течении недели нежелательно иметь дело с финансовыми операциями.

Постарайся не совершить ошибок. Все решения тщательно обдумывай и взвешивай.

Гороскоп для Скорпионов

В целом неплохое время для вас, особенно если вы обладаете эмоционально-психической устойчивостью, умением приспосабливаться к разным ситуациям и разным людям.

В противном случае неприятные известия или стрессовые ситуации могут плохо повлиять на здоровье, особенно на состояние сосудистой системы и общую работоспособность.

Болезни могут проявляться неожиданно.

Гороскоп для Стрельцов

Может что-то сильно поменяться в вашей жизни из-за случайностей или непознанных вами закономерностей.

Но если попытаетесь понять, почему какие-то вещи постоянно с вами происходят, у вас появится возможность управлять событиями своей жизни и не бояться роковых случайностей. на этой неделе возможны озарения, позволяющие взглянуть на окружающую вас жизнь под непривычным углом.

Это неплохое время для эзотерических практик, разгадывания тайн.

Гороскоп для Козерогов

На работе вас очень ценят и прислушиваются к вам, ведь именно от вас исходит подавляющее количество оригинальных и новаторских идей.

Энергия, направленная в рабочее русло, будет помогать развитию вашей личности.

Во второй половине недели постарайтесь терпимее относиться к окружающим и не вступать в конфронтацию с коллегами.

В конце недели рекомендуется углубить знания в вашем роде деятельности, обратить внимание на профессиональную литературу, потому что сейчас обучение будет даваться особенно легко и впоследствии даст свои плоды.

Гороскоп для Водолеев

Ты с легкостью посвятишь свободное время детям. И, в итоге, это доставит тебе удовольствие. Постарайся не рисковать финансами, участвуя в азартных играх или капиталовложениях.

Надежды на помощь со стороны близких не оправдаются. Все в твоих руках. Самое важное в одежде – удобство и стиль.

Звезды рекомендуют относиться спокойно ко всему, что будет происходить в понедельник или среду. Будь сдержаннее, терпимее, постарайся выслушивать людей, не перебивая их.

Состоявшиеся в этот период встречи с родными и близкими или старыми приятелями принесут тебе массу новых впечатлений и идей.

Старайся примириться с людьми, с которыми возникли разногласия.

Гороскоп для Рыб

He лучшее время для укрепления благосостояния, наоборот, возможна утечка средств, утрата некоторых возможностей в делах и карьере.

Надо переждать хотя бы до следующей недели и не предпринимать слишком большой активности, направленной на обогащение.

Чем тише вы себя ведете, тем благосклоннее к вам будут люди, от которых зависят ваши доходы.

Финансовый успех возможен в медицине, эзотерике, деятельности, связанной с секретностью.