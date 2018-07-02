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Ивана Купала 2018: дата, обряды и традиции

Ивана Купала никогда не менял своей даты — из года в год он наступает с ночи 6 июля и заканчивается 7 июля.

Ивана Купала – старинный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию.

В этот день принято гадать на суженого, поэтому незамужние девушки с особым трепетом ждут купальскую ночь.

Традиции и обряды

  • На восходе солнца следует умыться или искупаться в реке. Эта процедура смоет все заболевания с тела, уберет прыщи, укрепит иммунитет.
  • Чтобы избавиться от тараканов, пауков и прочих насекомых, обитающих в квартире, нужно окропить утренней росой стену, кровать, углы и полы дома.
  • В ночь на Ивана Купала девушки ходили в лес собирать лекарственные травы и цветы. Знахари убеждены, что в этот период каждое растение насыщается необычной силой, способной излечить от многих заболеваний. Особым спросом пользовались тысячелистник, зверобой и ромашка.
  • В этот день принято было собирать цветы для гадания — богатки. Найдя цветок, девушка клала его под подушку. Распустившийся бутон свидетельствовал о скором замужестве, а увядший говорил о том, что ближайший год замужества не будет.
  • Плели венки, которые пускали по воде. По традиции нужно было насобирать 12 разных видов растений и из них сделать венок. Если он потонет — девушка не выйдет замуж в этом году; если отплыл от берега — жених ходит совсем близко.
  • Как только солнце садилось, молодежь разжигала огромный костер и пары, держась за руки, прыгали через него. Если молодые люди “преодолели препятствие” не разжимая рук, значит суждено им быть вместе, наоборот — пара скоро расстанется.

Читайте: 5 способов гадания на Ивана Купала

К слову, Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и обряды, которые сопровождают один из самых загадочных славянских праздников – Ивана Купала.

ФОТО: Рixabay

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