Они существуют! 11 загадочных встреч человека с НЛО

Во Всемирный день НЛО Факты ICTV вспоминают самые нелепые объекты, которые в народе назвали инопланетянами.

В Великобритании

30-летний Джеймс Голдман из Линдси, Великобритания, снял на видео загадочный летающий объект, напоминающий звезду смерти из Звездных войн.

Мужчина рассказал, что НЛО висело на высоте около 300 метров и выглядело как ярко-белый металлический шарик.

В Чили

На авиашоу в Чили в какой-то момент наперерез самолету местных ВВС вдруг начинает лететь странный полукруглый объект.

НЛО чуть не врезается в летательный аппарат, после чего исчезает в небе.

В космосе возле МКС

Веб-камере международной космической станции удалось снять радужное НЛО, пролетавшее неподалеку.

Сначала объект приняли за обычный блик от солнечного луча. Когда шар исчез в облаках и больше не появлялся, стали считать, что это было нечто иное.

В небе над Японией

После мощного землетрясения в небе над Японией был обнаружен неопознанный летающий объект.

На кадрах видно яркий след от метеорита. Подросток сообщил, что произошло это после землетрясения.

Два НЛО над Луной

Американский астроном-любитель опубликовал видео, на котором фигурируют, вероятно, два неопознанных летающих объекта.

Уфологи сразу заявили, что НЛО летят в боевом стиле – ведущий и ведомый, подстраховывают друг друга в случае возможных неприятностей. Эта агрессивное поведение обеспокоило исследователей.

Во время грозы на Корсике

Отмечается, что разряды молнии подбили несколько объектов, которые затем исчезли. Часть из них имела шарообразную форму и во время разрядов меняла цвет свечения, после чего опускалась к земле.

Объекты дискообразной формы вызывали свивки электричества, после чего исчезали. По мнению уфологов, таким образом НЛО заряжаются.

Над Мариуполем

Над железнодорожным вокзалом в Мариуполе в нескольких сот метрах над землей повис шар, светившийся ночью. В течение нескольких часов его наблюдали многие жители города.

Украинские военные заявили, что это точно не был беспилотник.

“Авария” на Юпитере

Момент столкновения НЛО с Юпитером зафиксировал и смонтировал в видео австрийский астроном-любитель Геррит Кернбауер.

На снимках заметен объект, падающий на Юпитер. Столкновение привело к выбросу энергии, равному 12,5 миллиона тонн в тротиловом эквиваленте. Эксперты предполагают, что, скорее всего, астроном наблюдал столкновения Юпитера с кометой.

Над Читой в России

В ночь на 12 ноября 2015 года небо над сибирским городом Читой в России прочертил огромный огненный зеленый шар.

По словам очевидцев, падение НЛО сопровождалось невероятно яркими вспышками. Ученые, анализирующие видео, предполагают, что жители Забайкальского края увидели просто яркий метеор.

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В вулкане Этна

В Италии тепловые камеры видеонаблюдения зафиксировали неопознанный летающий объект, который скрывался в жерле вулкана Этна.

В кадр попал загадочный объект конусообразной формы. Около пятнадцати минут он летал над вулканом, а затем влетел в его жерло и исчез. Более камеры объект не фиксировали.

Над Мексикой

В Интернете некоторое время было популярным видео загадочных огней в ночном небе над мексиканским городом Тихуана.

На нем изображены пять огней, выстраивающиеся в небе в определенном порядке. Время от времени некоторые из них исчезают, но потом, мерцая, появляются снова.

Напомним, на Google карте нашли следы крушения НЛО.