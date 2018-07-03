Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Atlas Weekend 2018 состоится в Киеве на ВДНХ и продлится 6 дней – с 3 по 8 июля. На его сценах выступят более 200 артистов.
На Atlas Weekend будет работать площадка для самых маленьких фанатов фестиваля.
Детская площадка будет доступен для посещения все дни фестиваля – 3-8 июля. График работы – с 12.00 до 21.00. Для детей до 12 лет вход в сопровождении родителей – бесплатный.
Читайте: Atlas Weekend в Киеве: билеты, программа и бесплатный вход
Первый фестивальный день будет бесплатным. За абонемент на все дни придется заплатить 2100 грн.
Также скоро появится информация о том, как фестиваль планирует развлекать гостей кроме музыки.
Факты ICTV с нетерпением ждут этого события и собрали для вас самое полное расписание фестиваля.
3 июля – День украинской музыки
- Tayanna
- СКАЙ
- Мария Чайковская
- Біла Вежа
- Kozak System
- Гражданин Топинамбур
- Феликс Шиндер
- The Hypnotunes
- Kira Mazur
- KARNA
- LETAY
4 июля
- Martin Garrix
- Tom Odell
- Skillet
- Lost Frequencies
- Epica
- 5’nizza
- Листи N
- Panivalkova
- Элизиум
5 июля
- LP
- Nothing But Thieves
- Kreator
- WhoMadeWho
- Betraying the Martyrs
- PianoБой
- Vivienne Mort
- Animal ДжаZ
- Kadnay
- Порнофильмы
- Morphine Suffering
- Tequilajazzz
- АННА
6 июля
- Eskimo Callboy
- Kadebostany
- Сергей Бабкин
- ДахаБраха
- Mujuice
- The Gitas
- Dakh Daughters
- Пасош
- Oy Sound System
- YEYO
7 июля
- The Chemical Brothers
- Бумбокс
- O.Torvald
- Луна
- Пошлая Молли
- Кровосток
- Артем Пивоваров
- Yanix
- Нейромонах Феофан
- Дай Дарогу!
- YARMAK
- Brunettes Shoot Blondes
8 июля
- Placebo
- Infected Mushroom
- Lacuna Coil
- Антитіла
- ЛСП
- Face
- Louna
- Курган и Agregat
- Wilways
- Нервы
- Один в каное
- BAHROMA
- Сансара
- GIGA1
Ранее Факты ICTV публиковали финальный лайн-ап UPark Festival 2018.