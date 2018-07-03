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Гороскоп на сегодня, 3 июля

На этот день все еще не стоит планировать важные начинания и глобальные решения.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Желательно посвятить время обучению, особенно хорошо могут восприниматься астрология и астрономия.

Физические нагрузки будут весьма кстати.

Благоприятно уделить внимание вопросам здоровья, уместны процедуры по омоложению.

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Если есть необходимость, хорошо сегодня размещать рекламные объявления, заниматься разными оповещениями.

Не стоит планировать решение вопросов, связанных с работой или финансами. Также вопросы судебные и различного рода проявления негатива адекватно восприняты не будут.

Благоприятно: стрижка волос.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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