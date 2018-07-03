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Осторожно, переписку на Gmail могут читать посторонние

Сторонние разработчики и сотрудники Google могут читать переписку на почте пользователей.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Google снова подозревают в нарушении конфиденциальности личной переписки своих пользователей.

В 2017 году компания пообещала перестать собирать данные из входящих писем в Gmail для персонализации рекламы, но сообщения пользователей по-прежнему просматриваются. На этот раз это делает не только сам Google, но и разработчики сторонних приложений.

При этом, предоставляя третьим лицам доступ к почтовым аккаунтам пользователей, Google почти не следит за тем, каким образом и для чего используются полученные данные.

Читайте: Украли персональные данные? Что делать и как себя обезопасить

Напомним, что посты 14 миллионов пользователей Facebook, которые были опубликованные в “закрытом” режиме, оказались в общем доступе из-за ошибки компании.

После этого скандала главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг дал показания перед членами Конгресса США.

ФОТО: Рixabay

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