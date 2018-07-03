Планируй отпуск онлайн: подбор тура через интернет-сервисы и полезные приложения

Где сравнить цены туроператоров, выгодно подобрать тур и как собрать всю информацию в одном приложении? Для тех, кто собирается в отпуск, Факты ICTV публикуют подборку сервисов, которые призваны помочь просто и недорого купить тур онлайн.

Подбор тура может превратиться в настоящую проблему и отнять кучу времени. А в современном мире с его бешеным ритмом жизни мы не всегда можем себе это позволить.

Удачно подобранный тур – залог хорошего отпуска.

Если нет времени долго сидеть в турагенстве и выбирать место для отпуска, на помощь приходят онлайн-сервисы по бронированию туров. Здесь есть возможность выбрать именно то, что интересует туриста, сравнить цены, спокойно взвесить все за и против, без надоедливого навязывания менеджера.

В европейских странах в среднем 50% туров бронируются онлайн, в Украине же эта статистика значительно ниже – около 1%. Факты ICTV рассказывают о пяти украинских платформах по онлайн-бронированию туров.

TripSee

TripSee– это украинский сервис для онлайн-бронирования туров. Пользоваться им максимально просто – стоит только выбрать тур и оплатить его, не отходя от своего компьютера.

Сервис предоставляет путевки по актуальным ценам туроператоров. Ежедневно на ресурсе обновляются горящие туры и специальные предложения на некоторые отели. Актуальные цены сервиса – Турция на двоих от 11 тыс грн, Египет – от 12 тыс грн, Болгария– от 7,5 тыс грн.

Покупки на сайте максимально безопасны. После бронирования тура средства на банковской карте только блокируются, а уже после подтверждения тура оператором, списываются с карты. В качестве подтверждения бронирования клиент получает электронный ваучер, подтверждающий право на авиа перелет, страховку, трансфер и номер в отеле.

Все необходимые для путешествия документы будут доступны в личном кабинете на сайте и отправлены на электронную почту.

Farveter

Туристический агрегатор имеет базу более чем 30 туроператоров, что позволяет сравнить цены на один и тот же тур у разных операторов и выбрать лучший вариант. На онлайн-витрине представлено около 25 млн туров – от бюджетных путешествий до отпусков премиум-класса.

Для того чтобы выбрать тур, следует указать только место путешествия, желаемую дату, количество ночей и лиц, а также категорию отеля.

Сайт выдаст лучшие варианты. Забронировать то, что пришлось по вкусу, можно мгновенно. Сайт сотрудничает с сервисом Mastercard и при оплате картой возвращает на счет 5% от стоимости покупки.

Также сервис Farveter имеет канал в Telegram, где регулярно публикует самые выгодные туры. Например, поездку в Италию на 7 дней с завтраками за €215, или в Грецию от €305. Среди популярных горячих туров – отдых в ОАЭ за €550, Черногория за €515.

Misto travel

В базе сайта 20 лучших туроператоров Украины. Цены на туры всегда актуальны. На сайте представлена ​​исчерпывающая информация по турам, описание отелей и отзывы туристов из авторитетных ресурсов tripadvisor и tophotels.

Для бронирования стоит только внести предоплату в размере 15% от стоимости тура. Такая операция вполне безопасна. Деньги с карты не снимаются, а временно блокируются. Только после того, как туроператор подтвердит тур, деньги спишутся.

Затем туристу предоставят уникальный номер, по которому он сможет проверить бронирование на официальном сайте туроператора. После того, как клиент убедится, что тур подтвержден и забронирован, он может перевести оставшиеся деньги непосредственно на счет туроператора. Все документы высылаются на электронный адрес.

На сайте представлено много бюджетных вариантов отдыха. Например, Болгария от €179, Турция от €221, Черногория от €234, Кипр от €254.

Putevka.ua

Putevka.ua поможет забронировать тур онлайн, без лишних походов в офис. Особенность этой платформы в том, что она предлагает туры от ведущих туроператоров не только Украины, но и России и Белоруссии.

Это значительно улучшает поиски выгодного предложения. Ведь, например, туры на Шри-Ланку иногда на 30-40% дешевле с вылетом не из Киева, а из Минска. Ежедневно на сайте предлагают около 5 млн туров в различные уголки планеты. Популярностью пользуются туры в Египет от $593 на двоих, и в Турцию от $480

Способ оплаты такой же как и на других сайтах – деньги замораживают на вашем счете до полного подтверждения бронирования. А все документы о туре высылают на почту.

Online tickets

Online tickets – наиболее масштабный сервис бронирования в Украине. Он предлагает не только онлайн покупку туров, но и бронирование ж/д, авиа и автобусных билетов, отелей, аренду авто во всех уголках мира, заказ трансфера и экскурсий, а также страхование. Здесь даже можно пополнять счет любой сим-карты.

Платформа дает возможность ознакомиться с предложениями все перевозчиков и выбрать лучший вариант. Автобусные и авиатуры в Болгарию на Online tickets стоят от €328 за человека, цены на Турцию стартуют от €220. За счет разнообразия услуг на сайте Online tickets не обязательно покупать пакетный тур, отпуск можно спланировать самостоятельно и мгновенно заказать все билеты.

Полезные приложения для путешественника

Современные смартфоны предусматривают возможность использования различных функций, которые приносят неоценимую пользу в путешествиях. Поэтому тем, кто уже определился с туром, пригодятся полезные приложения, которые облегчат отдых и сделают его максимально комфортным.

Pack point

Хоть раз в жизни каждый путешественник забывает упаковать в поездку что-то важное. Приложение Pack point предлагает перечень самых необходимых вещей в чемодан в зависимости от типа отдыха.

Чтобы сформировать список, стоит выбрать место поездки, количество дней и перечень занятий среди списка:

плавание

спорт

работа

отдых с ребенком

другие

Приложение автоматически проверяет погоду в месте отдыха и формирует список необходимых вещей, учитывая выбранные особенности.

Удобно использовать подобные приложения, ведь даже составляя список собственноручно с учетом индивидуальных особенностей, можно что-то пропустить.

Maps me

Приложение с бесплатными оффлайн картами – неотъемлемый атрибут каждого путешественника. Уезжая на отдых, надо заранее позаботиться о навигации. Неизвестно, в каком уголке вы окажетесь, и будет ли там возможность воспользоваться интернетом, поэтому карты должны быть под рукой.

Более того, в оффлайн карте можно осуществлять поиск в различных категориях – рестораны, достопримечательности города, метро и остановки общественного транспорта, банкоматы и супермаркеты. В приложении Maps me также есть возможность забронировать гостиницы, находящиеся рядом, через сайт Booking.com.

Check my trip

Check my trip – это мобильное приложение, которое помогает собрать все детали поездки в одном месте – бронь рейса и гостиницы, маршруты передвижения, экскурсии и интересные события. Для того, чтобы начать работать с приложением, стоит лишь отправить подтверждение бронирования на указанный электронный адрес и все окажется в приложении автоматически.

Приложение сообщит об авиарейсе, его статусе, номере терминала и ворот, поможет сориентироваться в пересадке. Более того, с помощью Check my trip можно зарегистрироваться на рейс онлайн за 24 часа до вылета.

Также, приложение проинформирует о погодных условиях в месте путешествия, поможет вызвать такси или найти место для парковки для путешествующих на авто.

Преимущества онлайн-бронирования

Украинцу, который ценит свое время и тратит его с пользой, больше не надо посещать офисы турагентств, чтобы отправиться в отпуск. Современные украинские сервисы по онлайн-бронированию туров позволяют выбрать себе путевку в комфортной обстановке и приобрести ее с помощью нескольких кликов мышки.

Более того, современные платежные системы максимально обезопаили пользователей от мошенничества, не переводя деньги на счет до завершения сделки. Путешествовать теперь легче и доступнее, чем когда-либо.

А все необходимые детали поездки можно с легкостью уместить на телефоне, который всегда под рукой. Отпуск – время, чтобы набраться сил, поставить новые цели и изменить что-то в себе.

Больше об отдыхе читайте в спецпроекте Фактов ICTV.

Фото: dreamstime

Лилия Ященко