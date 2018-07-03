Во что поиграть в июле: лучшие видеоигры месяца

После E3 в мире видеоигр, как правило, настает затишье в новостях и выходе больших новинок. И июль 2018 года не стал исключением.

Вопреки большому затишью Факты ICTV собрали 3 игры, на которые стоит обратить внимание в июле.

Red Faction Guerrilla: Re-Mars-tered Edition

В этом месяце обновленная версия видеоигры Red Faction Guerrilla, которая вышла в 2009 году, появится на игровых приставках и ПК. Оригинальная версия была известна своим открытым миром, в котором игрок мог разрушить любое строение, которое ему хотелось, чем и привлекла многих.

События видеоигры происходят в 2125 году и рассказывают историю Алека Мейсона, который прилетел на Марс, чтобы встретиться со своим братом и начать новую жизнь. Он пытается уговорить Алека присоединиться к так называемой Red Faction, чтобы противостоять защитным силам Земли.

Кроме одиночной кампании, на прохождение которой уйдет приблизительно 13-18 часов, присутствует и сетевой режим, в котором есть такая же разрушаемость окружающей среды, как и в открытом мире.

Обновленная версия получит улучшенную графику и поддержку 4К разрешения. Владельцы Red Faction Guerrilla в Steam получат новую версию бесплатно.

Дата выхода: 3 июля

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One

The Banner Saga 3

Ближе к концу месяца выйдет последняя часть трилогии популярной пошаговой ролевой игры The Banner Saga. Даже учитывая тот факт, что вторая часть не очень хорошо продалась, разработчики не смогли оставить историю недосказанной и собрали средства на разработку The Banner Saga 3 на Kickstarter.

Читайте: Assassin’s Creed Odyssey – первый трейлер и дата выхода

Видеоигра продолжит рассказывать историю каравана игрока в вымышленном мире, создание которого было вдохновленно норвежской мифологией. Поскольку разработчиками являются выходцы из известной студии Bioware, игроки могут ожидать истории, которая меняется в зависимости от решений игрока, как это было и в предыдущих частях.

Боевая система должна стать еще более тяжелой и интересной, что не может не радовать людей, которые ищут новых испытаний в видеоиграх. А прекрасный стиль игры порадует даже тех, кто хочет окунуться в этот мир только ради истории. Тем же, кто не знаком с серией, можно сразу приобрести всю трилогию, которая появится в цифровых магазинах в день выхода The Banner Saga 3.

Дата выхода: 24 июля

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Mega Man X Legacy Collection

Тем же, кто хочет познакомиться с классикой, приготовили переиздание 8 частей серии Mega Man X. Их можно приобрести как в наборах по 4 видеоигры, так и все 8 частей полностью.

Знакомым с играми серии Mega Man не придется привыкать ни к чему новому. Как и раньше, игрок возьмет под свой контроль культового персонажа, чтобы проходить сложные уровни и сражаться с боссами.

В обновленной версии улучшено изображение с помощью дополнительного сглаживания и широкоэкранного формата. Кроме того, в X7 и X8 улучшили 3D модели. Тем же, кому Mega Man X полюбился в своем первоначальном виде, дали возможность пройти игру в оригинальном разрешении.

Также в игру добавили новый режим, в котором игрокам придется сразиться сразу с двумя боссами. Он прекрасно подойдет для тех, кто хочет испытать себя.

Включили в набор и видео под названием The Day of Σ, который рассказывает историю главного злодея серии – Сигмы.

Дата выхода: 24 июля

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

К слову, в сервисе Steam, который занимается продажей цифровых копий видеоигр, началась масштабная распродажа.

Видео: THQ Nordic, The Banner Saga, PlayStation