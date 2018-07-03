В Instagram и Facebook появится режим “не беспокоить”

Пользователи Instagram и Facebook вскоре смогут включить в приложении режим Не беспокоить (Do Not Disturb).

Об этом сообщает Мashable.

Режим позволит заглужить уведомления на 30 минут, час, два часа, 8 часов, на целый день или до ручного отключения.

Facebook дополнительно позволит отключать звук или вибрацию.

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Сам режим уже есть внутри кода приложений и, возможно, уже тестируется.

Это не единственная подобная функция. Instagram начал предупреждать пользователей о том, что они просмотрели все посты за два дня. Такая функция поможет избежать слишком долгих сессий без просмотра чего-то нового.

К слову, миллиардер Джордж Сорос заявил, что соцсети Facebook и Google представляют угрозу для общества из-за того, что делают людей зависимыми.

Фото: pcmag.com.