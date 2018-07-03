Я увидел, что кого-то бьют или грабят на улице. Что делать?

Что делать, если Вы увидели, как на улице кого-то избивают или пытаются обворовать? Пройти мимо или вмешаться? Как уберечь себя и помешать злоумышленнику сделать свое дело – читайте в материале Фактов ICTV.

Вечер, но еще не сильно поздно. Я с товарищем иду по улице в достаточно людном месте.

Тут наше внимание крадет неприятная ситуация: к молодой паре, которая прогуливалась по скверу, начинает приставать сомнительная компания из пяти человек.

Нецензурная брань, угрозы и агрессивное поведение со стороны компании. Понятно, что парни просто искали повод и тех, кто им по силе не равен.

Что же мы сделали в такой ситуации? Вернемся к этой истории немного позже…

Что же с нами не так

Почему общество игнорирует подобные ситуации?

Кто-то боится помогать, чтобы не оказаться такой же жертвой; кто-то считает, что люди сами виноваты в том, что на них напали; многие уверенны, что поможет кто-нибудь другой; иные думают, что не будут защищены государством, если нанесут вред обидчику, а остальные просто радуются, что данная ситуация произошла не с ними.

В последние годы в обществе гораздо чаще стал проявляться так называемый эффект свидетеля, когда люди не обращают внимания на происходящее на их глазах насилие.

Проявление эффекта свидетеля наглядно иллюстрируют чрезвычайные новости, где сообщается, что люди, ставшие очевидцами трагических событий, не оказали никакой помощи пострадавшим.

Кстати, термин “эффект свидетеля”, который называют также синдромом Дженовезе, возник еще в конце 60-х после ужасного преступления в Бруклине.

Так, поздно ночью 29-летняя Кэтрин Дженовезе, работавшая менеджером в баре, возвращалась с работы домой. Возле дома на нее напал мужчина с ножом. Женщина стала звать на помощь, и сразу в нескольких окнах, выходивших на улицу, зажегся свет.

После этого нападавший убежал, но затем, убедившись, что никто не выходит, вернулся к истекавшей кровью жертве. Кэтрин кричала, но преступник продолжал наносить ей удары до тех пор, пока она не умерла.

Выяснилось, что за этой ужасной картиной наблюдали почти сорок человек, но никто из них не пришел на помощь. Звонок в полицию поступил почти через час после нападения.

Исследования психологов

Эта трагедия вызвала шквал научных исследований. Самое глубокое и масштабное провели американские психологи Джон Дарли и Биб Латане. Они выяснили, что чем больше свидетелей преступления или происшествия, тем меньше вероятность, что кто-то начнет действовать.

Так появился еще один научный термин — “диффузия ответственности”.

Суть явления в том, что оказавшиеся в одной ситуации люди мысленно распределяют между собой ответственность, в результате, чем больше коллектив, тем меньшую долю ответственности чувствует каждый. Человек считает, что другие либо возьмут на себя обязательства, либо они уже это сделали.

Например, на YouTube-канале DM Pranks выкладывают разные социальные эксперименты. В одном из них сняли реакцию людей на избиение девушки на улице.

Всего 4 человека из 20 отреагировали на ситуацию и постарались помешать обидчику. Плохи дела.

Ученые считают, что помимо диффузии ответственности, когда каждый думает, что помочь должен кто-то другой, действует еще один фактор — групповая сплоченность.

Это социально-психологический феномен, когда человек оценивает серьезность ситуации в зависимости от реакции на нее окружающих. Такое явление наблюдается чуть ли не каждый день в любой стране мира.

Так, психоаналитик Всемирной организации здравоохранения доктор Лакшми Вийакумар говорит, что одной из главных причин формирования групповой сплоченности являются особенности менталитета, присущие той или иной нации, устоявшиеся “шаблоны социальной реакции”.

К примеру, в странах с высоким уровнем преступности драки воспринимаются как совершенно обычное, тривиальное явление и очевидцам в голову не придет звонить в полицию или предпринимать какие-то меры.

Такое можно наблюдать на многочисленных примерах и в Украине. Одним из самых кощунственных проявлений групповой сплоченности является жестокое обращение родителей с детьми в общественных местах.

К сожалению, у нас до сих пор принято считать, что если отец или мать бьют ребенка, это нормально, “имеют право”, и общество с этим молчаливо соглашается.

Тогда как во многих западноевропейских странах люди тут же вызывают полицию.

Гражданская позиция

Стоит ли вмешиваться, если видишь, как на улице кого-то пытаются побить, ограбить или обидеть?

Определенно стоит! В подобную ситуацию может попасть каждый из нас, наши дети и родители. Нельзя быть равнодушным и быстрее пробегать мимо, поджав хвост и отвернув голову “я ничего не видел”.

И дело даже не во врожденном джентльменстве, сочувствие или воспитании, а в том, что это наш гражданская позиция.

Да, именно гражданская позиция, а не обязанность, однако, пока мы не станем ответственно реагировать на неадекватные и неправомерные действия других, количество таких ситуаций будет только увеличиваться.

Что делать

Если Вы заметили, что права другого гражданина ущемляют, обратитесь в полицию. Если же Вы понимаете, что в силах вмешаться самостоятельно, нужно действовать очень осмотрительно, осторожно и разумно.

Если есть такая возможность, попробуйте разнять людей мирно. Если же обидчик настроен агрессивно, то знайте, что закон на Вашей стороне.

Вы имеете право защищать других (даже абсолютно незнакомых Вам) людей.

Причем, если речь идет о насилии, опасном для жизни человека, или существует непосредственная угроза для его жизни (нападающий бьет битой по голове, замахнулся ножом), то пределов необходимой обороны нет!

Если же совершаемое насилие не опасно для жизни человека, то защищая его, Вы не должны допускать превышения пределов необходимой обороны.

Иными словами, Вы не должны совершать действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства.

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Что говорит полиция

Источник Фактов ICTV в Национальной полиции в комментарии указывает, что в подобных ситуациях нужно, в первую очередь, позвонить в полицию.

Главное четко и быстро описать ситуацию и место, в идеале – адрес, где происходит неправомерное действие.

Кроме этого, старший следователь Национальной полиции отмечает, что отпугнуть вора можно громким криком и словами “Я уже вызвал полицию!”.

Как показывает практика, те, кто устраивают грабеж на улице, прячут себя, пытаются воровать в темных и малолюдных местах, поэтому крик испугает их и чаще всего заставит покинуть задуманное и бежать.

По статистике Национальной полиции, за 2017 года в Украине совершено 490 280 правонарушений, из которых 52% составляли кражи и грабежи.

Полиция раскрыла свыше 60% разбойных нападений.

Однако количество грабежей и преступлений на улице могло было бы быть гораздо меньше, если бы граждане были не так равнодушны к подобным ситуациям и вовремя сообщали бы о них в полицию.

Вернемся к нашей парочке, к которой пристает агрессивная компания на улице. Да, мы с товарищем упорно взялись защищать девушку с парнем. И да, мы тоже получили от неадекватной компании, которая искала приключений.

Однако, если бы десятки людей, которые просто проходили мимо и явно ускоряли свой шаг, начали бы возмущаться, кричать и тоже помогли бы помешать обидчикам, ситуация бы не зашла бы так далеко.

К тому же, эта компания в следующий раз, зная, что реакция общественности может быть таковой, трижды подумает, стоит ли проявлять свою агрессию.

Нельзя быть равнодушным к согражданам. Это воспитание, это гражданская позиция, которая формирует ответственное и сильное общество.

В результате

Вот мы и получаем, что за так называемым равнодушием скрывается целая система социально-психологических факторов, которые оказывают влияние на восприятие человеком определенной ситуации.

Но какими бы терминами ни оперировали ученые, никто не отменял “фактор личной ответственности”.

Да, у каждого из нас всегда есть выбор, как поступить, когда на наших глазах обижают человека или кому-то требуется помощь.

Причем выбор не ограничивается физической расправой с преступником или безучастностью. В зависимости от ситуации необходимо звонить в полицию, вызывать скорую, найти союзников, которые помогут решить проблему.

В последнем случае будет достигнут эффект групповой сплоченности в лучшем его проявлении.

На улице кого-то бьют или грабят. Что сделаете? Попытаюсь спасти жертву самостоятельно 50%, 1 голос 1 голос 50% 50%

Вызову полицию 50%, 1 голос 1 голос 50% 50%

Пройду мимо 0%, 0 голосов 0 голосов 0%

Буду чем-то бросаться 0%, 0 голосов 0 голосов 0%

Начну кричать 0%, 0 голосов 0 голосов 0% Всего голосов: 2 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, в Киеве в районе Русановских садов ромы с битами напали на прохожего.

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