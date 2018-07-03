Как почистить кондиционер своими руками

Засорившийся кондиционер не только плохо работает, но может стать источником плесени и бактерий. Как правильно самостоятельно почистить кондиционер – расскажут Факты ICTV.
Даже для тех, кто совсем не разбирается в технике, почистить фильтры внутреннего блока не составит большого труда, тем более это занимает совсем немного времени.
Рекомендуется делать это не реже чем раз в месяц, а если воздух очень грязный или дома есть аллергик, то 1-2 раза в неделю.
Что будет, если не чистить фильтры:
- воздух перестанет охлаждаться должным образом;
- радиатор внутреннего блока будет плохо обдуваться;
- холодильная система начнет работать неправильно;
- загрязнится дренажная система;
- чистка прибора будет затруднена, так как на фильтрах осядет слишком много грязи.
Как помыть фильтр кондиционера:
- Возьмитесь за нижнюю часть фильтра и потяните ее немного вверх, а затем вниз и на себя.
- Извлеките полностью фильтр.
- То же сделайте и со вторым фильтром.
- Поместите фильтр под проточную воду и промойте.
- Дайте ему просохнуть и установите обратно.
Так чистятся сетчатые фильтры, карманные же фильтры не моются. Как правило, их меняют после истечения срока службы.
До установки фильтра не лишним будет пропылесосить внутренние части кондиционера и протереть влажной тканью его стенки.
Как очистить теплообменник
Радиатор и теплообменник установлены либо в едином модуле кондиционера, либо во внутреннем блоке сплит-системы. Полноценную очистку систем кондиционирования обычно проводят специалисты сервисного центра. Данная процедура стоит недешево, потому выгоднее периодически проводить поверхностную уборку системы в домашних условиях или в офисе.
Как почистить внешний блок кондиционера
Очистку внешнего блока кондиционера необходимо производить один – два раза в год. Если не чистить внешний блок кондиционера, мусор будет накапливаться, провоцируя перегрев компрессора и радиатора, что может привести к поломкам этих деталей.
Внешний блок находится на улице, поэтому если вы живете многоэтажке и у вас нет к нему безопасного доступа, то оставьте эту работу для профессионалов.
Если вам удалось получить доступ к внешнему блоку кондиционера, выполните следующие действия:
- Отключите устройство от сети.
- Удалите с корпуса все ветки, листья и сметите мусор.
- Снимите защитный кожух и прочистите блок от крупного мусора внутри.
- Промойте лопасти вентилятора влажной губкой.
- Промойте радиатор под напором воды или при помощи пароочистителя, однако следите, чтобы влага не попала в электрический модуль.
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Фото: Польза и Вред.
Видео: ЛЕОН ЛО.