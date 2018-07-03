Засорившийся кондиционер не только плохо работает, но может стать источником плесени и бактерий. Как правильно самостоятельно почистить кондиционер – расскажут Факты ICTV.

Даже для тех, кто совсем не разбирается в технике, почистить фильтры внутреннего блока не составит большого труда, тем более это занимает совсем немного времени.

Рекомендуется делать это не реже чем раз в месяц, а если воздух очень грязный или дома есть аллергик, то 1-2 раза в неделю.

Что будет, если не чистить фильтры:

воздух перестанет охлаждаться должным образом;

радиатор внутреннего блока будет плохо обдуваться;

холодильная система начнет работать неправильно;

загрязнится дренажная система;

чистка прибора будет затруднена, так как на фильтрах осядет слишком много грязи.

Как помыть фильтр кондиционера:

Возьмитесь за нижнюю часть фильтра и потяните ее немного вверх, а затем вниз и на себя. Извлеките полностью фильтр. То же сделайте и со вторым фильтром. Поместите фильтр под проточную воду и промойте. Дайте ему просохнуть и установите обратно.





Как почистить кондиционер своими руками / 3 фотографии

Так чистятся сетчатые фильтры, карманные же фильтры не моются. Как правило, их меняют после истечения срока службы.

До установки фильтра не лишним будет пропылесосить внутренние части кондиционера и протереть влажной тканью его стенки.

Как очистить теплообменник

Радиатор и теплообменник установлены либо в едином модуле кондиционера, либо во внутреннем блоке сплит-системы. Полноценную очистку систем кондиционирования обычно проводят специалисты сервисного центра. Данная процедура стоит недешево, потому выгоднее периодически проводить поверхностную уборку системы в домашних условиях или в офисе.

Как почистить внешний блок кондиционера

Очистку внешнего блока кондиционера необходимо производить один – два раза в год. Если не чистить внешний блок кондиционера, мусор будет накапливаться, провоцируя перегрев компрессора и радиатора, что может привести к поломкам этих деталей.

Внешний блок находится на улице, поэтому если вы живете многоэтажке и у вас нет к нему безопасного доступа, то оставьте эту работу для профессионалов.

Если вам удалось получить доступ к внешнему блоку кондиционера, выполните следующие действия:

Отключите устройство от сети.

Удалите с корпуса все ветки, листья и сметите мусор.

Снимите защитный кожух и прочистите блок от крупного мусора внутри.

Промойте лопасти вентилятора влажной губкой.

Промойте радиатор под напором воды или при помощи пароочистителя, однако следите, чтобы влага не попала в электрический модуль.

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Ранее Факты ICTV писали, как почистить кондиционер в авто и сэкономить до 1000 грн.

Фото: Польза и Вред.

Видео: ЛЕОН ЛО.