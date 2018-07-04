День независимости США. Долгий путь к свободе и интересные факты

Сегодня Америка празднует День независимости США. Историю того, как государство добивалось своей независимости, как празднуют американцы свой праздник, а также 10 интересных фактов о Штатах – читайте в материале Фактов ICTV.

День независимости США отмечают 4 июля, именно в этот день в 1776 году была подписана Декларация независимости США.

Она провозгласила независимость страны от Королевства Великобритании.

Кстати, оригинальный черновик Декларации o независимости, написанный рукой Джeффepcoнa, был утерян, и делегаты Второго континентального конгресса подписали переписанный документ.

Коротко из истории

Свою независимость Соединенные Штаты получили в результате долгого и болезненного процесса.

Так, к середине XVII века для тринадцати британских колоний в Новом Свете стала неудобной система, при которой ими управлял король, находящийся в 3000 милях за океаном.

Британская империя обложила колонии высокими налогами.

В 1774 году Первый континентальный конгресс составил список претензий к британской короне. Этот документ стал первым проектом документа, который официально отделил колонии от Британии.

В 1775 году началась война за независимость. 2 июля 1776 года Второй континентальный конгресс утвердил Декларацию независимости. Однако война за независимость продолжалась до 1783 года. И вот, после войны День независимости стал официальным праздником.

Как празднуют

В День независимости США американцы устраивают пикники на весь день с любимыми блюдами: хот-догами, гамбургерами, картофельным салатом, печеными бобами.

Повсюду играет веселая музыка. Люди играют в бейсбол или соревнуются в гонках на трех ногах или в состязаниях, кто съест больше пирогов или арбузов.

В некоторых городах устраивают парады людей, одетых как первые отцы-основатели, которые идут под музыку школьных оркестров. Вечером люди собираются посмотреть фейерверк.

Где бы на земном шаре ни находились американцы, они собираются вместе, чтобы отпраздновать День независимости.

За все годы празднования, каждый штат по-своему пытался выделиться и создать собственные традиции торжества. Так, в этот день подсветка Эмпайр Стейт Билдинг (Нью-Йорк) сменяется с белого цвета на красный.

На Национальной аллее в Вашингтоне устраивается грандиозное представление – напротив Капитолия проходит бесплатный концерт A Capitol Fourth, на котором выступает национальный симфонический оркестр, оркестр армии США и многие другие коллективы.

Этот концерт посещает более полумиллиона человек. В Сан-Франциско, Сент-Луисе, Бостоне, Сан-Диего, Чикаго – проводятся крупнейшие международные фестивали свободы, а в Атланте проходит марафонский забег Peachtree Road Race.

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10 интересных фактов о США

1. Флаг Соединенных Штатов Америки является третьим старейшим из национальных символов в мире. Старше Юнион Джека в Великобритании или Триколора во Франции.

2. Соединенные Штаты делятся на 50 штатов. Размер самого маленького штата (Род-Айленд) составляет всего 4002 км², а самого большого (Аляска) – 1 717 854 км

3. В США нет официального языка. Английский принят в качестве официального только на уровне некоторых штатов.

4. Статуя Свободы была подарена Францией в 1884 году.

5. Филадельфия была первой столицей США.

6. Некоторые из американских законов просто абсурдны. Например, в Айдахо запрещено рыбачить, сидя на верблюде. В Аризоне под угрозой штрафа запрещено класть спать осла в ванной.

7. 27% американцев считают, что США никогда не высаживались на Луну.

8. Один американец потребляет такое же количество ресурсов, как 32 кенийца.

9. В США самый высокий процент в мире подростковой беременности – 22%. На втором месте Новая Зеландия – 14%.

10. В штате Монтана коров в три раза больше, чем людей.