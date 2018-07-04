Гороскоп на сегодня, 4 июля

Сегодня день подходит для завершения чего-либо, будь то ситуации, дела или проекты.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Важные начинания стоит отложить на пару дней, как и крупные покупки вроде недвижимости или машины.

В отношениях возможны проявления резкости, категоричности и несдержанности, но сейчас не подходящий период для выяснения отношений и перевода их на другой уровень, — лучше отойти немного в сторону и уединиться. Возможно, через 2-3 дня ваше восприятие изменится, и часть непонимания и претензий снимутся сами собой.

Сегодня хорошо быть предельно честными и справедливыми в своих поступках и словах. За рулем и на дорогах желательно проявлять внимательность. Любые контакты с водой весьма кстати, так же как и физические нагрузки или прогулка на свежем воздухе.

Неблагоприятно: стрижка волос, начало поездок и путешествий.

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К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2018 года для представителей всех знаков зодиака.