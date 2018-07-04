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Будущее без налички. Чем заменят денежные банкноты

США, Великобритания, Дания и Швеция – в этих развитых странах мира количество безналичных операций достигает примерно 90%. Украинцы также постепенно отказываются от наличных денег.

У безналичного расчета множество преимуществ. Во-первых, большинство услуг можно оплатить карточкой, не выходя из дома. Во-вторых, даже если вы потеряете карточку, она подлежит восстановлению, а деньги на счету останутся. А при крайней необходимости наличные деньги можно снять в банкоматах.

Специалисты предрекают, что в конце-концов наличные исчезнет совсем. Когда это произойдет, самым популярным способом оплаты могут стать биометрические платежи, считают эксперты. Например, с помощью отпечатка вашего пальца. Биометрика уже и сегодня значительно облегчила жизнь людей. Например, для того, чтобы зайти в онлайн-банкинг, не нужно вводить пароль, достаточно лишь приложить палец к кнопке смартфона. В будущем планируется использовать для платежей распознавания голоса и лица.

Конечно, кроме явных преимуществ, есть и свои недостатки. Когда у тебя нет возможности пересчитать наличные вручную, ты теряешь ощущение количества денег. Но это, скорее, вопрос воспитания.

Больше смотрите в видео программы Утро в большом городе.

Читайте: В Украине могут исчезнуть мелкие монеты

Напомним, что 27 апреля Нацбанк ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, которые постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала.

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