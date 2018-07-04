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На Гавайях запретят солнцезащитные кремы

На Гавайях запретят продажу солнцезащитных кремов, содержащих оксибензон или октиноксат. Химические вещества вредят коралловым рифам.

Пляж

На Гавайях запретят продажу солнцезащитных кремов, содержащих вредящие коралловым рифам химические вещества.

Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Гавайи Дэвид Айдж 3 июля, сообщает CNN.

Местные законодатели одобрили документ в мае. Он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Читайте: Как выбрать солнцезащитный крем

В 2015 году ученые выяснили, что оксибензон и октиноксат препятствуют росту маленьких кораллов.

Кроме того, оксибензон токсичен для некоторых кораллов. Вещества попадают в воду вместе с солнцезащитными кремами, которые смываются с людей при погружении.

Ранее стало известно о том, что на пляжах штата Гоа запретили делать селфи.

Фото: Dreamstime

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