Чувства и техника: как целуются разные знаки зодиака (ГОЛОСОВАНИЕ)

Поцелуй – это важная часть нашей романтической жизни. Факты ICTV расскажут об особенностях поцелуя всех 12 знаков зодиака, и дадут им краткую характеристику.

Овен

Овнами правит стихия Огня, то есть целуются более чем страстно. Целуются представители этого знака зодиака крепко “взасос” и могут ненароком доставить болевые ощущения.

В поцелуях Овнов бывает уж очень много эротики, поэтому людям становится неловко, если они невольно становятся созерцателями этого процесса. Также они знатные экспериментаторы в этом деле.

Телец

Поцелуй у тельца мягкий и крепкий. Венера наделила своих детей очень чувственными и чувствительными губами. Они обожают целоваться долго и нежно. Целоваться этот знак зодиака будет только с хорошо знакомыми людьми. В процессе поцелуя с Тельцом вас будут одолевать спокойствие и умиротворение.

Близнецы

Эти ребята любят риск! Скользящие и неуловимые поцелуи Близнецов вы можете словить где угодно — от задних рядов кинозала до потайной коморки в музее. Огромный плюс поцелуев с Близнецами постоянное разнообразие и творческий поиск в этом.

Если ты любишь целоваться, тебе необходим партнер, рожденный под знаком близнецы.

Рак

Раки целуются искусно, но любят это делать в интимной обстановке. Поцелуи Рака — это выражение его душевной привязанности и заботы. Их поцелуи — сама нежность и истома, они всегда идут от глубины души.

Лев

Львы мастера эротического поцелуя. Лев целуется умело, страстно и горячо. И они умеют целоваться не только страстно, но и артистично. Своим возлюбленным они всегда стремятся доставить неземное удовольствие, так что эти поцелуи ты не забудешь никогда!

Дева

Девы к выбору человека, которого хотят поцеловать подходят крайне тщательно! Для них поцелуй это не только проявление романтики, но и рассадник бактерий. Не любят делать это на виду и очень раздражаются, когда за ними подглядывают. В рейтинге по количеству поцелуев занимают одно из последних мест.

Поцелуи дев могут быть сначала немного робкими, но затем накал страсти тебя приятно удивит.

Весы

Весы знают толк в поцелуях. Готовы целоваться везде и со всеми, и не имеет значения кто это, супруг или человек с которым знакомы не более часа. Поцелуи весов нежны и ласковы, но не страстны.

Занимают одно из первых мест по количеству поцелуев, уступают разве что близнецам.

Скорпионы

Рожденные под знаком Скорпиона наделены легендарным сексуальным потенциалом. Их поцелуй всегда имеет сексуальный контекст. Скорпион не станет целоваться с человеком, к которому он

равнодушен. Если вы получили поцелуй Скорпиона, знайте, он ждет от вас большего.

Своих любимых скорпионы любят шокировать, в том числе и поцелуями. Он может целоваться тайно ото всех, а потом неожиданно наградить вас откровенным эротическим поцелуем, на глазах у изумленной толпы.

Стрелец

В своем поцелуе стрелец выражает свое отношение, это может быть благодарность, восхищение, признательность. При очень хорошем настроении могут поцеловать первого встречного в губы.

Обычно их поцелуи не только пылкие, дружественные, но и страстные. Стрельцы любят целоваться часто, много и долго. Также они любят экспериментировать.

Козерог

Целоваться на первом свидании не в их правилах. Впрочем, не бывает правил без исключений. Зато, когда он определится с охватившими его эмоциями, тебя ждет вулкан страстей.

Они не выражают свои чувства через поцелуй. Их поцелуи холодные, отстраненные. У них почти нет страсти и теплоты. Никогда не целуется прилюдно и даже с близкими людьми держит дистанцию.

Водолей

Поцелуи водолея разнообразны. Водолей не позволяет страсти захватить себя. В поцелуе с водолеем можно найти все что угодно и целоваться с этим знаком зодиака очень приятно. Он чувствителен и эротичен. Любят экспериментировать в нестандартной обстановке.

Рыбы

Для Рыб крайне важны тактильные ощущения. Рыбы любят, что бы их целовали. В процессе отдаются страсти, чувствам, но не рассматривают его с эротической точки зрения. Во время поцелуя рыбы забывают обо всем. Для рыб чувство превыше всего.

Кто из звезд целуется лучше всего?

Телец – Джеймс Макэвой

Кира Найтли утверждала, что ни с кем ей не было так приятно целоваться перед камерой, как с Джеймсом. Они играли влюбленных в фильме Искупление.

Близнецы – Шайа Лабаф

– Он очень хорош!, – заявила Меган Фокс, его партнерша по фильму Трансформеры.

Рак – Уилл Феррел

По словам партнерши Уилла в фильме Затерянный мир Анны Фрил, невозможно найти человека, который целовался бы лучше, чем Уилл.

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К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

Фото: Dreamstime, deviantart.