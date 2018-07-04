Штанга и боксерские приемы Винника: секреты похудения звезд и политиков

Любимец женщин Олег Винник тренируется регулярно, даже в день, когда концерты.

С певцом в гастрольный тур обязательно ездит персональный тренер. Советует употреблять больше белков, чтобы мышцы были крепкими.

К мышцам спины – особое внимание. Красивый торс для мужчины – это не шутка.

Для спорта подойдет любая местность.

– Что я могу посоветовать, занимайтесь спортом, не переедайте и любите друг друга, – говорит певец.

В руках коврик, вокруг не зал Верховной Рады, а природа. Депутат Елена Шкрум спорт объединяет с индийской философией.

Сначала растяжка, затем поза воина. Сказывается депутатская карьера, в сессионном зале ко всему надо быть готовым. В конце медитация.

Ее советы – начинать утро с двух стаканов воды. Употреблять меньше углеводов. Заменить белый сахар на тростниковый. И отказаться от кофе.



У министра энергетики и угольной промышленности свои правила жизни. Надиктованные профессиональным спортом – бодибилдингом. Три победы в чемпионатах, а еще участие в марафонах.

Подъем у министра в 5 утра. Сначала разминка. Далее упражнения для плеч. На каждую руку по 45 килограммов железа. Побудил к спорту и 40 работников министерства. Время от времени проводит для них даже тренировки.

Смотрите: Отпуск в аэропорту: кто должен компенсировать неожиданные расходы

Сейчас Насалик снова готовится к мировому чемпионату по бодибилдингу, который состоится в декабре.

Хрупкая певица Ирина Федишин прежде уделяет внимание талии и прессу. Главное преимущество тренировок на природе – они бесплатные, и доступны каждому.

После разминки обязательно бег. Тоже на свежем воздухе в парке. Совет от звезды – не спешить. Делать все в собственном темпе. А еще здоровое питание.

Депутат Алексей Гончаренко свои спортивные дела начинает с разминки, далее подтягивания. Полезно для осанки.

Ремни – ТРХ оборудование. Его можно брать с собой и использовать практически везде. В командировках и на природе. Он позволяет тренировать все тело без ударной силы на позвоночник.

Вчера Факты ICTV писали, как правильно выбрать тур, чтобы не испортить летний отпуск.