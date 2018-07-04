Силиконовая грудь: как отличить, чем вредна и кто из звезд “сгрешил” (ТЕСТ)

Как отличить грудь с силиконовыми имплантами от настоящей, чем вредны такие операции и кто из знаменитостей таки прибавил себе пару размеров.

Где же искать шрамы от операции по увеличению груди, и тверже ли такая грудь на ощупь?

Как отличить

Одно из главных заблуждений, касающихся силиконовых грудей — мнение, что они более плотные на ощупь.

На самом деле, это относится лишь к имплантам первых поколений, практически не используемых в современной практике пластической хирургии.

Новейшие материалы и продвинутые техники операции (в том числе частичное размещение импланта непосредственно под грудной мышцей) делают силиконовую грудь абсолютно неотличимой на ощупь от настоящей. Главное — подобрать адекватный размер.

Шрамы

Другой распространенный миф, касающийся грудных имплантов, заключается в том, что после хирургической операции должен остаться заметный шрам от разреза, через который “вставляли силикон”. Многие ищут такой шрам непосредственно под грудями.

На самом деле, техника разреза под грудью постепенно уходит в прошлое.

В настоящее время разрез для установки капсулы делается либо в районе ореола соска, либо под мышкой. При этом наполнитель в капсулу закачивается уже после ее установки.

Признак 1: Отсутствие подвижности

Молочные железы, ровно как окружающая их жировая прослойка и соединительная ткань, являются непосредственной частью женской груди — когда тело движется, грудь также должна двигаться.

Натуральная грудь всегда будет “подпрыгивать” во время бега.

Грудные импланты являются лишь капсулами, заполненными силиконом, когезивным гелем или водно-солевым раствором — при движении тела такая жидкость способна двигаться лишь внутри капсулы, сохраняя груди относительно неподвижными.

Признак 2: Слишком высокая грудь

Силиконовые импланты созданы для того, чтобы делать грудь идеальной. Если изначально существовало всего четыре размера имплантов, в настоящее время пластическим хирургам доступно более 500 моделей.

В случае с натуральной грудью бюстгальтер “улучшает” ее форму, приподнимая вверх и поддерживая.

Однако грудным имплантам не нужна поддержка, и они изначально находятся немного выше — силиконовая грудь будет выглядеть одинаково и в лифчике, и без него.

Признак 3: Слишком явное разделение

Обычно ложбинка между грудьми имеет естественную “мягкую” форму без каких-либо заметных уплотнений и шариков воздуха под кожей.

Кроме этого, когда девушка ложится на спину, расстояние между левой и правой грудью чаще всего немного увеличивается.

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Почему не стоит этого делать

Разрыв. Автомобильная авария, падение, укол – все это может спровоцировать разрыв импланта. И все же главная причина разрывов – время и амортизация. По данным Американского управления по пищевым продуктам и лекарствам (FDA), до 5% имплантов выходят из строя через 5 лет. Физрастворные импланты “сдуваются”, и физраствор вытекает, что приводит к воспалениям. Густой наполнитель современных силиконовых имплантов не вытекает.

Гематома. В течение суток после операции под кожей обычно скапливается кровь. С небольшими гематомами организм справляется сам. Более крупные не рассасываются и требуют вскрытия для извлечения жидкости.

Образование “капсулы”. Рубцы, которые образуются вокруг импланта, могут быть слишком плотными. Грудь отвердевает и теряет форму, и даже спустя годы после операции не исключено возникновение болей. Все это зависит от индивидуальных особенностей заживления, от иммунитета женщины, от того, курит ли она, а также от типа импланта: вероятность образования “капсул” вокруг текстурированных имплантов в два раза меньше чем вокруг гладких.

Потеря чувствительности. Примерно у 5-7% женщин снижена чувствительность сосков даже через пять лет после операции.

Инфекция, нагноения, кровотечения. Редкие (2 на 1500 операций), но неприятные осложнения, которые требуют удаления импланта с повторным введением такого же или меньшего по размеру спустя 4-6 месяцев.

Также помните, что при наличии имплантов маммография неэффективна! Поэтому используйте другой метод для профилактического осмотра на предмет рака молочной железы.

А какие “за”

Во-первых, если хирург хороший, тогда вы не пожалеете о внешнем результате и будете приковывать восторженные взгляды прохожих к свои формам.

К тому же, импланты – это неплохой выход для тех, кто перенес операцию по удалению груди из-за рака.

Но, прежде чем пойти на такой серьезный шаг, хорошо обдумайте все “за” и “против”.

Цены

В Украине очень широкая вариация цен на операции по увиличению груди. Разница зависит от города (в Киеве намного дороже, но многие считают, что качественнее. – Ред.), также важную роль играет фирма имплантов и, конечно же, стаж и “портфолио” хирурга.

Так, цены начинаются от скромных 16 000 грн до космических €6 000.

Кстати, пройдите ТЕСТ, у кого из знаменитостей силиконовая грудь.