Идеальная страна: реальная история жизни украинцев в Норвегии

Как украинцы строят новую жизнь в Норвегии? Факты ICTV расспросили об этом у пары, которая выехала в Скандинавию 5 лет назад.

Сейчас супружеская пара Иванны и Жолта Товт живет в городе Кристиансан, работает на любимой работе, воспитывает дочь Люсию и до сих пор искренне удивляется жизни в Норвегии. Дальше – прямая речь.

О первых WOW в Норвегии

В первые дни нашими WOW были… чрезвычайно высокие цены, неповторимая северная природа, доброжелательность людей, а еще вкусная вода из-под крана.

Что удивляет до сих пор

Меня часто охватывает чувство радости, когда со мной вежливо и профессионально, с искренним желанием услышать и помочь разговаривают продавцы, врачи, официанты, работники социальных учреждений.

А еще кайфую от всех этих online-возможностей – подать заявку, зарегистрироваться, заказать, сделать запрос на получение документа.

Я рада, поскольку могу выбрать среди многообразия и приобрести качественные, экологические, fair trade, локальные продукты питания. А еще замечательно – ежедневно видеть детей из соседнего детского сада, которые и в дождь, и в снег шагают с воспитателями на прогулку, потому что быть на свежем воздухе и двигаться – это залог здоровья!

Умиляет, когда норвежец говорит мне, что Норвегия должна принимать еще больше беженцев, помогать им, ведь этой стране мироздание дало все, а тем беднягам – нет.

И таких всевозможных моментов немало.

Что подавляет

Очень часто работодатели предлагают временную работу по контракту.

Многим, особенно людям с не слишком востребованными образованием и навыками (например, филолог, журналист) очень трудно найти постоянную работу. Это прекрасно для заработка, но весьма удручает в плане планирования будущего.

С этими контрактам трудно, допустим, купить жилье, ведь банки не соглашаются на предоставление ипотечного кредита.

Цены

Аренда жилья

В Кристиансане цены на жилье вдвое ниже, чем в Осло. За двухкомнатную квартиру с садом неподалеку от центра мы платим около 920 евро в месяц, плюс расходы на электроэнергию и Интернет.

В среднем аренда комнаты для одного человека – 400 евро, однокомнатная квартира – 700 евро, двухкомнатная квартира для пары или маленькой семьи – около 950 евро.

Абсолютной гарантией для аренды жилья может стать рабочий контракт либо положительные отзывы бывшего арендодателя.

Еда

Качественно питаться в Норвегии – очень дорого. Семья с ребенком тратит на питание около 650 евро в месяц.

хлеб – 3 евро

литр молока – 2 евро

куриное филе – от 10 евро

сыр – около 10 евро за кг

килограмм картошки — от 1,2 евро до 2,5 евро

килограмм овсянки – 1.2 евро

яйца (18 штук) – 4 евро

кофе и чай – от 5 евро

капучино и болле (рогалик, кусок пирога или скоун) – от 6 евро

Общественный транспорт

Общественный транспорт удобный, быстрый, но очень дорогой.

Проезд стоит минимум 3 евро. Месячный абонемент для граждан до 29 лет стоит 49 евро, после 29 лет – от 75 евро. Есть льготы для детей, студентов и пенсионеров.

Государство устанавливает чрезвычайно высокие цены на автострахование, техническое обслуживание, въезд в город, парковки.

Такая цена имеет свои основания – поощрение населения пользоваться общественным транспортом, защита экологии и стимулирования людей ходить пешком, ездить на велосипеде.

Сколько денег требуется ежемесячно

Один человек может обойтись и одной тысячей евро в месяц, для пары необходимо немного больше, а вот у семьи с детьми значительно больше расходов.

Работа и образование

Поиск работы

Работодатели скептические относительно приема иностранцев с Восточной Европы.

Я работала и в ресторане, и уборщицей, и в сфере обслуживания свадеб. Для определенной работы я оверквалифайд (высококвалифицированная), для другой – не имею достаточно именно норвежского опыта.

Получить приглашение на собеседование очень трудно, ведь я не норвежка. С другой стороны, помню, моя менеджерка неоднократно говорила, что у наших людей лучше рабочая мораль.

Сейчас мы с мужем работаем в магазине Государственной алкогольной монополии (только в этих магазинах можно купить алкоголь выше 4.5%). Здесь мы изучаем все о винах и прочих напитках мира, путешествуем по странам-производителям, дегустируем лучшие экземпляры мировой винной индустрии.

К сожалению, даже после трех лет работы получить стопроцентную ставку почти нереально. Норвежская трудовая система использует минимальное количество ресурсов для максимального результата. Поэтому многие работают на небольшие ставки и имеют несколько рабочих мест.

Социальная помощь

Человек, потерявший работу, имеет право на двухгодичную социальную помощь – 80% от его прежнего заработка.

В течение этого периода социальная служба проведет с безработным немало бесед, повысит квалификацию, организует встречи с потенциальными работодателями.

Бесплатное образование

Иностранцам поступить в вуз не сложно. В университетах обучение бесплатно для всех, есть возможность получить стипендию.

Изучение языка

Мы овладели хорошим уровнем языка за 8 месяцев. Бесплатные курсы языка предусмотрены исключительно для иностранцев, которые приезжают в страну по семейным обстоятельствам (воссоединение семьи, брак, статус беженца).

Налоги, кредиты, медицина и декрет

Налоги

Если годовой доход составляет 45 000 евро, то налог будет около 35%. Миллионеры платят и до 50% налога.

Уровень налога зависит от уровня доходов.

Кроме того, предусмотрено большое количество возмещения в конце налогового года. К примеру, для тех, кто платит кредит на жилье или за детский сад, использует ежедневно автомобиль в работе и тому подобное.

Лично меня уровень налогов абсолютно устраивает, ведь я получаю качественную медицину, бесплатное школьное и высшее образование, оплачиваемый декрет, чистые освещенные улицы, я чувствую защищенность.

Кредит

Государственный кредит может получить семья, которой отказали в коммерческом банке. Также такой кредит могут получить люди с нестабильным социальным положением, с инвалидностью.

Коммерческие банки предлагают замечательную ипотеку под 2-2,5%. Для первого жилья и покупателей до 34 лет есть отдельные программы с еще ниже процентами.

Медицина

Человек, который работает, автоматически получает норвежское социальное страхование.

При оплате услуг семейного врача надо вносить только свою долю, но не более 280 евро в год. Сопровождение беременности, подготовка к родам, собственно роды и детская медицина бесплатные.

Есть много льгот для людей с хроническими заболеваниями. Государство возмещает медицину и лекарства людям с тяжелым социальным или финансовым положением.

Часто причинами длительного больничного в Норвегии являются депрессии, проблемы психологического характера в семье, неопределенность в будущем.

Декрет и помощь при рождении ребенка

Здесь женщина в декрете чувствует себя надежно. Каждая молодая мама, которая работала 6 из последних 10 месяцев перед родами, гарантированно получает до 59 недель оплачиваемого отпуска. Это время распределяется по усмотрению родителей, но доля отца должно составлять минимум 10 недель.

Если вы хотите остаться с малышом еще на один год, то государство готово помогать, выплачивая 750 евро в месяц. Если женщина не работала или училась во время беременности, то семья получает 7000 евро разовой помощи.

Чаще всего детей отдают в садик в 12-15 месяцев. Сад стоит 300 евро в месяц.

Досуг и ожидание лета

Свободное время

Любимым занятием всех норвежцев является “gå på tur”, что означает гулять … Большинство занимается одним или несколькими видами спорта. Свободное время норвежцы посвящают преимущественно семье, спорту. Также любят шопинг или посиделки в кафе либо ресторанах.

Долгая зима и ожидание лета

В сентябре здесь уже прохладно, зима начинается в ноябре и может продлиться до середины апреля. Много зимы, но именно эти серые дни заставляют так искренне радоваться первым проявлениям весны. Kose seg i sol – наслаждаться на солнце – вот чем они занимаются от позднего мая до раннего сентября. Норвежцы по-особому ценят солнечный свет.

Фото: Иванна Товт

Эвелина Гурницкая