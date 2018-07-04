Идеальная страна: реальная история жизни украинцев в Норвегии

Как украинцы строят новую жизнь в Норвегии? Факты ICTV расспросили об этом у пары, которая выехала в Скандинавию 5 лет назад.
Сейчас супружеская пара Иванны и Жолта Товт живет в городе Кристиансан, работает на любимой работе, воспитывает дочь Люсию и до сих пор искренне удивляется жизни в Норвегии. Дальше – прямая речь.
О первых WOW в Норвегии
В первые дни нашими WOW были… чрезвычайно высокие цены, неповторимая северная природа, доброжелательность людей, а еще вкусная вода из-под крана.
Что удивляет до сих пор
Меня часто охватывает чувство радости, когда со мной вежливо и профессионально, с искренним желанием услышать и помочь разговаривают продавцы, врачи, официанты, работники социальных учреждений.
А еще кайфую от всех этих online-возможностей – подать заявку, зарегистрироваться, заказать, сделать запрос на получение документа.
Я рада, поскольку могу выбрать среди многообразия и приобрести качественные, экологические, fair trade, локальные продукты питания. А еще замечательно – ежедневно видеть детей из соседнего детского сада, которые и в дождь, и в снег шагают с воспитателями на прогулку, потому что быть на свежем воздухе и двигаться – это залог здоровья!
Умиляет, когда норвежец говорит мне, что Норвегия должна принимать еще больше беженцев, помогать им, ведь этой стране мироздание дало все, а тем беднягам – нет.
И таких всевозможных моментов немало.
Что подавляет
Очень часто работодатели предлагают временную работу по контракту.
Многим, особенно людям с не слишком востребованными образованием и навыками (например, филолог, журналист) очень трудно найти постоянную работу. Это прекрасно для заработка, но весьма удручает в плане планирования будущего.
С этими контрактам трудно, допустим, купить жилье, ведь банки не соглашаются на предоставление ипотечного кредита.
Цены
Аренда жилья
В Кристиансане цены на жилье вдвое ниже, чем в Осло. За двухкомнатную квартиру с садом неподалеку от центра мы платим около 920 евро в месяц, плюс расходы на электроэнергию и Интернет.
В среднем аренда комнаты для одного человека – 400 евро, однокомнатная квартира – 700 евро, двухкомнатная квартира для пары или маленькой семьи – около 950 евро.
Абсолютной гарантией для аренды жилья может стать рабочий контракт либо положительные отзывы бывшего арендодателя.
Еда
Качественно питаться в Норвегии – очень дорого. Семья с ребенком тратит на питание около 650 евро в месяц.
- хлеб – 3 евро
- литр молока – 2 евро
- куриное филе – от 10 евро
- сыр – около 10 евро за кг
- килограмм картошки — от 1,2 евро до 2,5 евро
- килограмм овсянки – 1.2 евро
- яйца (18 штук) – 4 евро
- кофе и чай – от 5 евро
- капучино и болле (рогалик, кусок пирога или скоун) – от 6 евро
Общественный транспорт
Общественный транспорт удобный, быстрый, но очень дорогой.
Проезд стоит минимум 3 евро. Месячный абонемент для граждан до 29 лет стоит 49 евро, после 29 лет – от 75 евро. Есть льготы для детей, студентов и пенсионеров.
Государство устанавливает чрезвычайно высокие цены на автострахование, техническое обслуживание, въезд в город, парковки.
Такая цена имеет свои основания – поощрение населения пользоваться общественным транспортом, защита экологии и стимулирования людей ходить пешком, ездить на велосипеде.
Сколько денег требуется ежемесячно
Один человек может обойтись и одной тысячей евро в месяц, для пары необходимо немного больше, а вот у семьи с детьми значительно больше расходов.
Работа и образование
Поиск работы
Работодатели скептические относительно приема иностранцев с Восточной Европы.
Я работала и в ресторане, и уборщицей, и в сфере обслуживания свадеб. Для определенной работы я оверквалифайд (высококвалифицированная), для другой – не имею достаточно именно норвежского опыта.
Получить приглашение на собеседование очень трудно, ведь я не норвежка. С другой стороны, помню, моя менеджерка неоднократно говорила, что у наших людей лучше рабочая мораль.
Сейчас мы с мужем работаем в магазине Государственной алкогольной монополии (только в этих магазинах можно купить алкоголь выше 4.5%). Здесь мы изучаем все о винах и прочих напитках мира, путешествуем по странам-производителям, дегустируем лучшие экземпляры мировой винной индустрии.Читайте: Безопасно и счастливо: как живут и сколько зарабатывают в Норвегии По ту сторону карнавала. Украинская эмигрантка - о жизни в Бразилии Факты показали успешных украинских эмигрантов, которые обжились в Канаде
К сожалению, даже после трех лет работы получить стопроцентную ставку почти нереально. Норвежская трудовая система использует минимальное количество ресурсов для максимального результата. Поэтому многие работают на небольшие ставки и имеют несколько рабочих мест.
Социальная помощь
Человек, потерявший работу, имеет право на двухгодичную социальную помощь – 80% от его прежнего заработка.
В течение этого периода социальная служба проведет с безработным немало бесед, повысит квалификацию, организует встречи с потенциальными работодателями.
Бесплатное образование
Иностранцам поступить в вуз не сложно. В университетах обучение бесплатно для всех, есть возможность получить стипендию.
Изучение языка
Мы овладели хорошим уровнем языка за 8 месяцев. Бесплатные курсы языка предусмотрены исключительно для иностранцев, которые приезжают в страну по семейным обстоятельствам (воссоединение семьи, брак, статус беженца).
Налоги, кредиты, медицина и декрет
Налоги
Если годовой доход составляет 45 000 евро, то налог будет около 35%. Миллионеры платят и до 50% налога.
Уровень налога зависит от уровня доходов.
Кроме того, предусмотрено большое количество возмещения в конце налогового года. К примеру, для тех, кто платит кредит на жилье или за детский сад, использует ежедневно автомобиль в работе и тому подобное.
Лично меня уровень налогов абсолютно устраивает, ведь я получаю качественную медицину, бесплатное школьное и высшее образование, оплачиваемый декрет, чистые освещенные улицы, я чувствую защищенность.
Кредит
Государственный кредит может получить семья, которой отказали в коммерческом банке. Также такой кредит могут получить люди с нестабильным социальным положением, с инвалидностью.
Коммерческие банки предлагают замечательную ипотеку под 2-2,5%. Для первого жилья и покупателей до 34 лет есть отдельные программы с еще ниже процентами.
Медицина
Человек, который работает, автоматически получает норвежское социальное страхование.
При оплате услуг семейного врача надо вносить только свою долю, но не более 280 евро в год. Сопровождение беременности, подготовка к родам, собственно роды и детская медицина бесплатные.
Есть много льгот для людей с хроническими заболеваниями. Государство возмещает медицину и лекарства людям с тяжелым социальным или финансовым положением.
Часто причинами длительного больничного в Норвегии являются депрессии, проблемы психологического характера в семье, неопределенность в будущем.
Декрет и помощь при рождении ребенка
Здесь женщина в декрете чувствует себя надежно. Каждая молодая мама, которая работала 6 из последних 10 месяцев перед родами, гарантированно получает до 59 недель оплачиваемого отпуска. Это время распределяется по усмотрению родителей, но доля отца должно составлять минимум 10 недель.
Если вы хотите остаться с малышом еще на один год, то государство готово помогать, выплачивая 750 евро в месяц. Если женщина не работала или училась во время беременности, то семья получает 7000 евро разовой помощи.
Чаще всего детей отдают в садик в 12-15 месяцев. Сад стоит 300 евро в месяц.
Досуг и ожидание лета
Свободное время
Любимым занятием всех норвежцев является “gå på tur”, что означает гулять … Большинство занимается одним или несколькими видами спорта. Свободное время норвежцы посвящают преимущественно семье, спорту. Также любят шопинг или посиделки в кафе либо ресторанах.
Долгая зима и ожидание лета
В сентябре здесь уже прохладно, зима начинается в ноябре и может продлиться до середины апреля. Много зимы, но именно эти серые дни заставляют так искренне радоваться первым проявлениям весны. Kose seg i sol – наслаждаться на солнце – вот чем они занимаются от позднего мая до раннего сентября. Норвежцы по-особому ценят солнечный свет.
Фото: Иванна Товт
Эвелина Гурницкая