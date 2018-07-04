Отдых в Геническе 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений

Геническ считается одним из лучших бюджетных курортов. Факты ICTV предлагают вариант недорогого отдыха в Украине.

Геническ – это популярный курорт на Азовском море, который находится на Арабатской стрелке в Херсонской области.

Большая часть отдыхающих – это семьи с детьми. Все потому, что Азовское море очень мелкое и теплое. В летние дни оно может прогреваться до 30 градусов.

Лето здесь сухое и жаркое, но его легко переносить благодаря прохладному бризу. Бывалые рекомендуют приезжать в Геническ в сентябре. В начале осени здесь уже не так знойно, но еще достаточно тепло.

Смотрите: Веб-камеры Геническа

Также в Геническе есть уникальные оздоровительные геотермальные источники. Они насыщены хлоридно-натриевыми и йодобромными минеральными водами и помогают в лечении болезней опорно-двигательного аппарата, нервной системы, заболеваний сосудов и эндокринной системы.

Как добраться

От Киева до Геническа 754 км.

Поезд

Из Киева до Геническа ездит поезд. Стоимость билета – от 212 гривен. Ехать придется 16 часов.

Автобус

Прямой автобус из Киева до Геническа будет стоить 670 гривен (время в пути – 14 часов).

Где жить

Самое дешевое жилье стоит от 100 гривен с человека в сутки, однако это будет номер без удобств, а номер с удобствами обойдется в 450-500 гривен в сутки с человека. Самые лучшие номера стоят от 900 гривен в сутки.

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Отели

Орхидея

Находится на центральном проспекте Геническа неподалеку от рынка и городского пляжа.

В номерах есть сейф, телевизор, телефон, холодильник, кондиционер. В каждом номере есть свой индивидуальный санузел с душевой кабиной и бойлером. По всей территории отеля есть доступ к Wi-Fi.

Проживание в двухместном номере с 23.06. до 31.08. обойдется в 950 гривен в сутки. Цена указана за номер без питания.

Nariman

Расположен в 100 метрах от центрального пляжа.

В номерах есть телевизор, кондиционер и электрочайник.

Двухместный бюджетный номер в период с 16.07 по 25.08 будет стоить 450 гривен в сутки. Цена указана за номер.

В отеле можно заказать трехразовое питание по 300 гривен с человека в сутки.

Nar-motel

Находится в 15 минутах ходьбы от центрального пляжа.

На территории есть парковка.

Проживание в двухместном номере составит с 21.06 до 15.07 – 600 гривен в сутки. С 16.07 по 25.08 – 900 гривен. Цена указана за номер без питания.

В отеле есть кухня для самостоятельного приготовления пищи. Также здесь можно заказать трехразовое питание за 300 гривен в сутки с человека.

Базы отдыха и пансионаты

Калыван

На территории базы есть качели и батут для детей.

Постояльцы могут поиграть в настольный теннис или отдохнуть в беседке на свежем воздухе. Предоставляется мангал для приготовления шашлыка.

Также есть оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Стоимость проживания – от 150 гривен в сутки с человека.

Колобок

База находится в 300 метрах от моря.

На территории расположен открытый бассейн, беседки и небольшая детская площадка.

Стоимость проживания составляет с 16.06 по 31.08 – 160 гривен с человека в сутки.

Приморский

Находится в 2 минутах ходьбы до моря.

На территории есть детская качеля и автостоянка, отдельная кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная газовыми плитами, раковинами, холодильниками, посудой.

Отдыхающим бесплатно предоставляется мангал и шампура.

Стоимость проживания – 100 гривен с человека в сутки.

Частное жилье

В Геническе можно снять комнату в гостевом доме или же поселиться в частном доме.

Цены на комнату стартуют от 100 гривен в сутки с человека.

Дом, в котором могут разместиться 5-6 человек, можно снять за 600 гривен в сутки.

Развлечения в Геническе

Геническ не является высокоразвитой зоной отдыха. Здесь нет аквапарка, но город находится недалеко от заповедника Аскания Нова и дельфинария.

Основные развлечения в Геническе находятся на пляже: бананы, таблетки, катамараны, катера и водные лыжи.

Аскания Нова

Самый известный заповедник Украины. Он находится в 90 км от Геническа. Добраться туда можно на маршрутке за 80 гривен (ехать придется 1,5 часа).

Тут можно встретить бизонов, сайгаков, европейскую лань, оленей, антилоп, зебр и многих других представителей животного мира.

Здесь можно заказать экскурсию на 2,5 часа. Взрослый билет будет стоить 65 гривен, детский – 45 гривен. Также в парк можно зайти без экскурсовода и самому погулять. Цена для взрослого – 60 гривен, для детей –40 гривен.

Дельфинарий Оскар

Дельфинарий находится в 12 км от Геническа.

Здесь проходят представления с участием морских животных. После них можно сфотографироваться с дельфином за 200 гривен.

Стоимость билета на представление – от 180 до 200 гривен. Дети до 4 лет – бесплатно.

Пляжи в Геническе

В Геническе песчаные пляжи с примесью ракушки. Они здесь достаточно узкие – 10-15 метров.

По отзывам отдыхающих, пляжи достаточно загрязненные. Большинство из них – бесплатные.











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Цены на продукты в Геническе

Продукты питания можно покупать самим на рынке или в сетевом магазине в АТБ. В летнее время их стоимость может повышаться на 10-30%.

Напомним, Факты ICTV помогают собрать самые необходимые вещи для отдыха за рубежом, на море, в горах или дома. Мы изучили модные тенденции, узнали многое про практичное использование разных вещиц, а также сравнили цены в популярных онлайн-магазинах.

Фото: ibigdan.livejournal.com.