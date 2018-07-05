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Расписание на 5 июля Atlas Weekend 2018

5 июля в Киеве пройдет третий день музыкального фестиваля Atlas Weekend 2018.

расписание атлас

Сегодня на Atlas Weekend 2018 выступят Atomic Simao, Kadnay, Pianoboy, WhoMadeWho и другие.

Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

Хедлайнером третьего дня фестиваля станет LP. За последний год певица уже дважды посещала столицу – в июне и декабре прошлого года. Обы концерта собрали аншлаг и sold out.

В Киеве стартовал Atlas Weekend 2018. Собираетесь посетить фестиваль?

Результаты

Для тех, кто никак не может найти полное расписание выступлений 5 июля, Факты ICTV публикуют в удобном формате.

К слову, если вы пока не знаете кого слушать на фестивале, то Факты ICTV подготовили небольшую справку о топ-исполнителях на сценах Atlas Weekend 2018.

Фото: Илья Липчак.

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