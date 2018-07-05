Сердечный приступ, передозировка или принудительная психиатрия – тайны смерти Высоцкого

Москва, 1980-й год, разгар Олимпийских игр. Но 28 июля все внимание приковано к театру на Таганке, здесь происходит прощание с Высоцким. Отряды милиции не могут сдержать огромную процессию. Жена Марина Влади – только что прилетела из Парижа.

В советских теленовостях – ни одного сообщения. И сам факт смерти Высоцкого – не афишировали. Только через сутки в Вечерней Москве был скупой некролог. Неужели, так боялись? 1967-й год. Первая кинохроника концерта Высоцкого – все они были полузапрещенными.

Сначала песни запрещенного певца звучат только с подпольно записанных магнитофонных лент, или привезенных из-за границы пластинок. В Союзе его стихи не принимает ни одно издательство. В прессе – травля.

Он как никто мог передать настроения людей разных социальных групп и профессий. Моряки – были уверены, что он когда-то служил на подводной лодке. Бандиты – что он сидел.

Даже люди партийной элиты слушали Высоцкого. Слушали, и боялись, вдруг, он заговорит что-то не то? Хотя, он уже был известным актером Театра на Таганке. И даже стал одним из лучших исполнителей роли Гамлета.

В кино запомнился прежде всего ролью Жеглова в “Место встречи изменить нельзя”. А еще песнями в нескольких популярных советских фильмах. А между представлениями и съемками были сотни концертов, которые приносили заоблачные деньги его организаторам. Писал преимущественно ночью или в дороге.

Это был нечеловеческий ритм, требующий постоянного допинга. Он много пил. Говорят, у Высоцкого была дипсомания – внезапные приступы неконтролируемой жажды к алкоголю. Такой синдром встречается у небольшого числа алкозависимых. Он мог выпить большое количество водки, и быть бы “как огурец”.

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Говорят, после этого поэт любил “палярнуть” шампанским. Именно эта привычка, по одной из версий – и стала роковой. Регулярные приступы заставили организаторов его концертов нанять поэту личного врача, который ездил с ним на все гастроли.

По одной из версий, именно Федотов предложил Высоцкому избавиться алкогольной зависимости с помощью наркотиков. Возможно, это было сделано сознательно, чтобы держать актера на крючке. Теперь он стал зависимым от уколов.

Летом 1979-го в Бухаре во время турне у Высоцкого была клиническая смерть. Этот случай лег в основу фильма “Спасибо, что живой”. Высоцкий падает в обморок.На помощь пришел именно Федотов – он вроде ввел допинг, изготовленный по собственному рецепту.

Ровно через год – Высоцкий умрет. В последние дни жизни у Высоцкого были сильные приступы абстиненции – то есть, ломки. Он бегал по квартире, кричал. Затем, после дозы, приходил в себя и выступал снова.

Это – съемки японского телеканала. Высоцкий за несколько дней до смерти, у театра на Таганке. В последнем спектакле он сыграл 21 июля. В тот же день к нему приезжала скорая. Но, говорят, сам актер отказался ложиться в больницу. Рядом – был все тот же Федотов.

Последний вечер. Высоцкий бросается на стены. Администратор Янклович звонит Федотову – мол, приезжай, нужна помощь. Федотов привозит свой препарат. Через час певец – как новорожденный.

Неизвестно, что происходило в последние часы жизни Высоцкого и кто еще мог приходить в его квартиру. Вроде как там была Оксана Афанасьева, у них с Высоцким был роман. Позже она вышла замуж за актера Ярмольника. Вот они сидят на кухне, выпивают.

Впоследствии Янклович, который был фактически его импресарио, едет домой. Пока Высоцкий шутит с Афанасьевой, кто-то звонит в дверь. Федотов открывает – принесли шампанское. Эта бутылка попадает на стол.

Потом и Афанасьева оставляет их вдвоем. Высоцкий спит, рядом – Федотов. Друзья обратили внимание на странные действия врача. Он колет Высоцкому седативные препараты и одновременно возбуждающие наркотики. Вдруг, уже после трех ночей, актеру становится плохо. А Федотов – якобы проспал.

Непонятно, почему профессиональный врач-реаниматолог, которым был Федотов, не увез Высоцкого в больницу. Не смог заставить. Или не захотел? За шесть дней до смерти началась Олимпиада, которую бойкотировали страны запада – из-за введения советских войск в Афганистан, и не только.

В архивах СБУ сохранились приказы КГБ УССР – о профилактике среди творческой интеллигенции накануне Олимпийских игр. В Москве проводили серьезные чистки.

Диссидентов – выселяли и рекомендовали не возвращаться до конца игр. Возможно, кому-то в кабинетах на Лубянке надоел певец, и так много себе позволял – Высоцкий имел единственный в Москве “Мерседес”, фактически свободно ездил за границу и не боялся там выступать.

Сначала – во Франции. Затем – в США он дал интервью Свободе, где сказал, что его песни – это песни протеста. К тому времени все его разговоры слушала “контора”. Друг поэта, известный скульптор Михаил Шемякин говорит – Высоцкий не скрывал намерения эмигрировать.

Даже сын Никита вспоминает – были и конкретные бизнес-планы. Мечтал он и о Голливуде. Возможно, этого система – боялась больше всего. После смерти Сталина методы борьбы с инакомыслием изменились – вместо расстрелов появился термин “принудительный психиатрия”.

Сам Шемякин – несколько раз был в психушке за антисоветские взгляды. А из людей фактически здоровых делали – инвалидов. После года пребывания в психушке можно было покончить с собой. Уничтожить лично Высоцкого пытались неоднократно. Но посадить в психушку на принудительное лечение его популярность – не позволяла.

Тогда возможно выбрали другой метод – сделать из него наркомана. Возможно, именно КГБ приставил к поэту завербованного комитетом врача Федотова. В последнюю неделю именно он дает Высоцкому наркотики. Во время Олимпиады в Москве это могли сделать только спецслужбы.

В последнюю ночь агент Федотов вводит Высоцкому гигантскую дозу седативного препарата, заглушает нервную систему. Возможно, в шампанское он подсыпал еще и снотворное – все это лишь усиливает действие препарата, в результате Высоцкий умер от западение языка.

Официальная версия – сердечный приступ. Кто-то запугал родителей, и вскрытие проводить не стали. Сам врач Федотов за несколько лет вроде стал наркоманом и умер по неизвестным причинам. До сих пор исследователи биографии поэта и актера бьются в поисках доказательств различных версий смерти.

Это убийство или все-таки случайность? За несколько дней до трагедии Высоцкий как сам говорил, что скоро умрет – как в песне.

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