Топ-7 прикольных подарков девушке на день рождения

Идеи подарков на день рождения девушке должны в первую очередь удивлять, ведь сколько уже веков им дарят одно и то же.

Подарок девушке на день рождения не должен быть банальным. Сковородка или букет цветов на день рождения – такой подарок снился в кошмаре чуть ли не каждой девушке. К счастью, знатоки женской психологии определили, что дамы любят, когда их удивляют. Наша подборка, как раз отлично поможет справиться с этим заданием.

Для “домашних кошек”

Пижама с вырезом сзади

Не секрет, что девушки любят надевать сногсшибательную одежду. К такому выводу можно прийти, когда мы видим их на улице. Но, когда женщина дома, ее тянет к вещам тактильно приятным и комфортным. Поэтому пижама с вырезом сзади – отличный подарок девушке. К тому же еще и практичный.

Футболка со смешным фото

Если порыться в телефонах друзей, можно легко найти забавную фотку с именинницей, которую та настоятельно просила удалить после вечеринки. Вот именно этот снимок нужно поместить на подарочную футболку. Главное, постарайтесь выбрать модный фасон, чтобы вещь не пылилась в шкафу.

Для горячих соблазнительниц

Костюм медсестры

Любая девушка в душе – актриса. К тому же характерной женской чертой является желание спасать и заботиться. Если совместить два этих факта, то получится отличная идея для подарка на день рождения – костюм медсестры. Один нюанс – добавить в образ обязательно необходимо плетку.

Сертификат на мастер-класс по эротическому массажу

Не станем спорить, если такой подарок может показаться не по адресу. “Это скорее подарок ее мужчине”, – скажете Вы. Но посмотрите на это с другой стороны. Делая приятно своему мужчине, она уже сможет просить у него для себя подарки, которые только пожелает.

Духи с феромонами

Не секрет, что дамы испытывают жгучую потребность во внимании противоположного пола. Красота действительно страшная сила, которую можно к тому же умножить. Для этого подарите девушке духи с феромонами. Один минус – возможно, ей придется даже отбиваться от навязчивых поклонников.

Для любительниц развиваться

Сертификат на курсы китайского языка

Знание языков никогда не помешает целеустремленным девушкам. Да – всем нужно знать английский, но вдруг судьба распорядится так, что имениннице пригодится именно китайский. Минус – возможно, вам придется слушать от нее при встрече новые выученные слова.

Читайте: Что подарить отцу: 7 идей подарков

Сертификат на прыжок с парашютом

Представьте, громыхающий самолет поднимает вас на высоту 1800 метров над землей, откуда вам придется выпрыгнуть. Сертификат на такой прыжок – отличный подарок для девушки, которая хочет закалить свой характер. Особенно именинница обрадуется, если у нее есть боязнь высоты.

К слову, Факты ICTV публиковали рейтинг самых дурацких подарков женщинам.