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Какие пары разводятся чаще

Пары, которые были слишком ласковыми, внимательными и привязанными друг к другу в начале отношений, расстаются чаще.

Розлучення

Такие результаты опубликованы в исследовании, которое длилось в течение 13 лет с участием 168 супружеских пар.

Выяснилось, что пары, которые были слишком ласковыми, внимательными и привязанными друг к другу в начале отношений, чаще разводились в будущем.

Люди, которые проявляли на треть меньше ласки и расположенности на первом этапе и во время медового месяца, имели больше шансов прожить долгую и счастливую жизнь в браке.

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По словам психолога Мадлена Мейсона Рейнтри, чем трезвее партнеры смотрят друг на друга, тем больше у них шансов построить крепкую семью.

Вместе с тем, следует понимать, что не всегда проявления ласки являются признаком развода. Речь идет о нездоровой эмоциональности и “токсической страсти”.

Кстати, ученые определили, как разница в росте партнеров влияет на уровень счастья в отношениях.

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