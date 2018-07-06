Почему летом больше хочется секса

Либидо человека зависит от солнечного света и температуры воздуха, поэтому в летние месяцы секса хочется больше.

К такому выводу пришли научные сотрудники Гарвардской школы здравоохранения и госпиталя в Бостоне, пишет Мegatyumen со ссылкой Mixnews.

Выработка гормона под названием серотонин в летние месяцы поднимает настроение и вызывает у человека ощущение удовольствия.

Кроме того, летом либидо повышается также от того, что люди больше времени проводят на свежем воздухе и отдыхают на берегу водоемов. Там легко встретить представителей противоположного пола в пикантном виде.

По мнению ученых, либидо человека также повышается, если на нем меньше одежды.

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Кстати, ученые также выяснили, какие пары разводятся чаще.

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