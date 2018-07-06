Гороскоп на Ивана Купала 2018

Ивана Купала отмечают в ночь с 6 июля на 7 июля. Астролог рассказал, какой гороскоп ждет представителей всех знаков зодиака.

В эти дни Меркурий будет находиться в зодиакальном знаке Льва, а Нептун – делать тригон к Солнцу, рассказал Главреду астролог Влад Росс.

– В это время к вам могут притягиваться единомышленники, люди, связанные с какой-то идеей или чем-то романтическим. Это время очень благоприятно для религии, крещения, принятия духовного сана, – говорит он.

По словам астролога, период с 7 по 10 июля больше всего подходит для бракосочетаний.

Уже с 10 июля и до конца месяца Венера будет слабеть, потому браки, заключенные в это время, могут быть сложными.

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Гороскоп на Ивана купала для всех знаков зодиака

Козерог. Этот период благополучен в финансовом плане. Однако, чтобы добиться прибыли, стоит установить самому себе четкие дедлайны и придерживаться их.

Водолей. Представителям этого знака тоже будет везти с финансами, однако транжирить средства сейчас не стоит.

Трезво планируйте покупки и воздержитесь от взятия в долг (у друзей или кредита в банке).

Рыбы. Не стоит в этот период начинать новых дел: шанс их благополучного окончания крайне мал.

Лучше сосредоточиться на завершении старых проектов – они могут принести неожиданно позитивные дивиденды.

Овен. Этот период критичен для представителей этого знака, так что им стоит максимально поберечься.

Нужно постараться не провоцировать окружающих на насилие и агрессию, воздержаться от бурной деятельности в целом и особенно в темное время суток.

Телец. Могут активизироваться рабочие вопросы. Стоит обратить внимание на свое здоровье: заняться спортом и/или устроить разгрузочный день.

Близнецы. Высока вероятность незапланированных трат. Однако для дорогих покупок сейчас не лучшее время, так что лучше дождаться конца месяца.

Рак. Нерешительность в этот период может обернуться потерями и провалами. Тем более, что Ракам в этом месяце вообще меньше других стоит думать о том, что у них что-то может не получиться или пойти не так.

Лев. Период спада активности: захочется отлежаться и полениться. Если все-таки придется поработать, старайтесь почаще делать перерывы, дабы не переутомляться.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, стоит следить за своим питанием. Вечера лучше проводить в компании приятных вам людей.

Дева. Стоит соблюдать здоровый режим питания, ведь в этот период в “зоне риска” находятся органы пищеварения и желудок.

От алкоголя лучше отказаться, как и от любого биоэнергетического лечения. Зато можно выводить камни и шлаки, лечить зубы и ноги.

Весы. Этот период крайне благоприятен для дел романтических: именно в это время может вспыхнуть судьбоносный роман или представитель знака окончательно решится на предложение руки и сердца.

При этом в общении стоит вести себя скромнее, без лишнего хвастовства. Это привлечет к представителям знака полезных людей.

Скорпион. В этот период стоит поумерить свою эмоциональность, вести себя спокойнее.

Желательно разделять деловые отношения и дружеские. При смешивании такой “коктейль” рискует обернуться коктейлем Молотова.

Стрелец. На первый план выйдут дела сердечные. Многим представителям знака может показаться, что окружающие испытывают на прочность их терпение.

Не стоит с пеной у рта отстаивать личные интересы, иногда уступки – лучшее решение.

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