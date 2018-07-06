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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 6 июля/

Гороскоп на сегодня, 6 июля

Чрезмерная эмоциональная чувствительность и неконтролируемые желания сегодня могут вывести из равновесия.

Гороскоп

Лучше посвятить день мягкой творческой деятельности и выполнению текущих дел, пишет ASTRO.EXPERT.

Для восстановления внутреннего баланса хорошо подойдет активная прогулка на природе или умеренная тренировка.

День подходит для всех видов очистительных и восстановительных процедур.

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Особое внимание обратите сегодня на питание – постарайтесь ограничиться легкой полезной едой и избегайте “заедания” эмоций.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, давать в долг.

Благоприятно: надевание новой одежды, стрижка волос.

Факты ICTV также публиковали гороскоп на неделю со 2 по 8 июля для всех знаков зодиака.

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